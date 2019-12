vor 52 Min.

Müllabfuhr verschiebt sich

Die Termine der Tonnenabholung ändern sich im Landkreis wegen der Feiertage

Wegen der Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Termine für die Müllabfuhr im Landkreis Aichach-Friedberg. Das betrifft laut Mitteilung des Landratsamtes die Gelben Tonnen ebenso wie Restmüll- und Biomülltonnen sowie gegebenenfalls auch die Papiertonnen.

Der Mitteilung zufolge, ergeben sich folgende Änderungen: Bürger, bei denen in der Weihnachtswoche üblicherweise am Montag die Tonnen geleert werden sollten, stellen diese bereits am Samstag, 21. Dezember, ab 6 Uhr zur Leerung bereit. Die Tonnenleerung am Heiligabend wird ebenfalls vorverlegt und zwar auf Montag, 23. Dezember. Die Mittwoch-Leerung (Erster Weihnachtsfeiertag) wird vorverlegt auf Dienstag, 24. Dezember. Die Leerung am Donnerstag (Zweiter Weihnachtsfeiertag) wird nachgeholt am Freitag, 27. Dezember. Die Leerung von Freitag, 27. Dezember, wiederum wird nachgeholt am Samstag, 28. Dezember, ab 6 Uhr.

Weitere Änderungen betreffen die Neujahrswoche. Die Tonnenleerung vom Mittwoch, 1. Januar, wird am Donnerstag, 2. Januar, nachgeholt. Die Leerung vom Donnerstag, 2., wird auf Freitag, 3. Januar verschoben, die Leerung von Freitag, 3., auf Samstag, 4. Januar, verschoben wird.

Über Leerungstermine können sich Bürger auch über die Abfall-App des Landkreises Aichach-Friedberg auf ihrem Smartphone informieren lassen. Der Abfuhrkalender für das nächste Jahr steht auf der Internet-Homepage des Landratsamtes unter http://www.lra-aic-fdb.de/abfallwirtschaft zum Download bereit. (AN)

Themen folgen