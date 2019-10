vor 34 Min.

Müllfrevel: Baumaterial bei Anwalting ins Lechfeld gekippt

Unweit der Staatsstraße 2381 wird Styropor und Dämmmaterial an einer Feldweg-Gabelung entsorgt.

Bei so einem Bild fällt einem zunächst gar nichts mehr ein. Manche Mitmenschen packt die Wut, andere schütteln nur noch den Kopf. Erst am vergangenen Freitag haben wir über die zunehmende Vermüllung im Witttelsbacher Land berichtet. Altreifen, Baumaterial, Altholz, Elektrogeräte, Farbkübel oder aufgerissene Müllsäcke – alles wird in der Natur entsorgt. Gerade im Wald und an Feldwegen gibt es nach Auskunft des Landratsamtes Aichach-Friedberg besonders viele illegale Müllablagerungen.

Volle Big-Bags mitten auf dem Weg

Allein bei der Behörde gehen im Jahr etwa 300 Meldungen über „wilden Müll“ ein. Am Samstagmorgen ist dieser Müllhaufen bei Anwalting (Gemeinde Affing) westlich der Staatsstraße 2381 in Richtung der Anwaltinger Seen entdeckt worden. Auf dem Lechfeld wurde an einer Straßenabzweigung Bauschutt abgelagert. Überwiegend sind es Styroporabfälle und Dämmmaterial, das offen und dazu in zwei vollen Big-Bags abgeladen und illegal entsorgt wurde. (at)