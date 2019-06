00:31 Uhr

Musik gewordener Glaube

Chorgemeinschaft, Orchester und mehrere Solisten begeistern die Zuhörer in der gut gefüllten Kirche Mariä Himmelfahrt in Klingen. Der Dirigent beweist Freude und Empathie

Von Manuela Rieger

„Ein Konzert, das mir sehr gut gefallen hat.“ Das sagte eine Besucherin nach dem Konzert am Ausgang der Kirche in Klingen (Stadt Aichach). Dies darf als Kompliment so stehen bleiben. Unter Leitung des Chorregenten und Sängers Wolfgang Wirsching musizierten Instrumentalisten aus der Region, die Kirchenchöre von Klingen, Mauerbach und Obergriesbach als Einheit, Sopranistin Sandra Tucker-Halbfell, Wolfgang Wirsching (Bass) und Alois Kammerl an der Orgel. Die vielen Zuhörer wurden von Pfarrer Michael Schönberger begrüßt. Zugleich erklärte der Geistliche einiges zu den gesungenen Werken und zeigte sich zum Schluss äußerst begeistert.

Von der Orgelempore erklang ein Präludium. Alois Kammerl spielte zügig und der mitreißende Überschwang dieses Werks nahm jeden Hörer sogleich für sich ein. Gewaltig intonierte der Chor von der Empore herab Ecce Sacerdos Magnus, eines der letzten Werke Edward Elgars für die Kirche St. George in Worcester in England. Es handelte sich um ein Auftragswerk anlässlich einer Visitation des Bischofs. Elgar berichtete, dass er für den feierlichen Gottesdienst keine passenden Kompositionen gefunden habe. Das Hauptthema basiert auf einer Melodie aus Joseph Haydns Harmoniemesse.

Gesucht als Kompositionslehrer und geschätzt als Komponist war der Professor am Münchner Konservatorium Joseph G. Rheinberger prägend für eine Generation von Musikern. Kammerl spielte eine Cantabile. Mit „Dextera Domini“, einer der „Fünf Hymnen“ von Rheinberger, begann der Chor sein Programm.

Von der Sopranistin Sandra Tucker-Halbfell erklang die Arie Nummer 19 aus der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. Bachs Kantate BWV 140, „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, eine der bekanntesten und wohl meist aufgeführten, stand am Ende des Konzerts. Der Text reflektiert die bildhafte Verbindung Jesu mit der menschlichen Seele, eine himmlische Hochzeit, zu der Bach eine intim melodische wie zugleich prachtvolle Musik komponiert hat.

Musikalische Höhepunkte sind zwei Duette, die die leuchtend stimmige Sopranistin Tucker-Halbfell und der markante Bass Wolfgang Wirsching höchst einfühlsam ausführen, akkompagniert von der Solo-Violine von Eva Maria Wagner im ersten und der Oboe mit Sophie Ulbrich im zweiten Teil. In den beiden Rezitativen zeigt die sensibel gehaltene Begleitung durch das Violoncello, Kontrabass, Fagott und Orgel hohe Kunstfertigkeit. Und der Chor wuchs in seinem Schluss-Gloria, „Gloria sei dir gesungen – des sind wir froh, io, io! ewig in dulci jubilo”, noch einmal über sich hinaus.

Das harmonische und wohltemperierte Ineinander von Gesang und Rezitativ wurde besonders deutlich hörbar, und der Gesang brachte den ganzen Kirchenraum fast zum Schwingen. Vielleicht auch dadurch ermöglicht, dass am Pult Wolfgang Wirsching Sänger und Orchester mit sichtbarer Freude und Empathie durch das Konzert führte. Belohnt wurden die Protagonisten mit lang anhaltendem Beifall.

