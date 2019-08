vor 22 Min.

Musik und Flohmarkt beim Pfarrfest

Patrozinium in Rehling wartet mit unterhaltsamem Programm auf

Mit einem bunten Programm wurde in Rehling das Patrozinium der Kirchenpatrone St. Vitus und St. Katharina gefeiert. Das von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung organisierte Pfarrfest startete mit dem Gottesdienst, den der Rehlinger Kirchenchor unter der Leitung von Claudia Sperling musikalisch gestaltete.

Anschließend lud Pater Thomas die gesamte Pfarrgemeinde zum gemeinsamen Feiern am Rehlinger Rathausplatz ein. An einem größtenteils sonnigen Tag folgten viele Bürger dieser Einladung und erfreuten sich an Rollbraten, Bratwürsten und Kartoffelsalat. Im Rahmenprogramm stand unter anderem eine Kirchenführung an. Josef Grandy berichtete viel Wissenswertes über Entstehung und Ausstattung der Pfarrkirche. Die Gemeindebücherei veranstaltete einen Bücherflohmarkt. Die Mutter-Kind-Gruppe des Frauenbundes organisierte die Kinderbetreuung. Zudem war eine große Hüpfburg aufgebaut, die stets sehr gut besucht war.

Bei Kaffee, Kuchen und Eis ließ es sich gut im Freien aushalten. Dazu sorgte Tobias Lachenmayr mit seinem Kinderchor, 22 Mädchen und zwei Buben, für gute musische Unterhaltung. Mit einem gelungenen Reigen aus Volksliedern und Schlagern erntete der Nachwuchschor viel Applaus vom Publikum. (AN)

