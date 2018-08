vor 38 Min.

Musik und Yoga beim Herzflug-Festival in Blumenthal

Die dritte Auflage ist für Veranstalter und Besucher eine Spielwiese für das Bewusstsein. Mit spirituellen Workshops sollen sie sich selbst näher kommen.

Von Melanie Nießl

Musik, Gesang, Tanz, Yoga und verschiedene Workshops waren beim Herzflug-Festival auf Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) geboten. Zum dritten Mal fand es am Wochenende statt.

Tanzreisen und verschiedene Zeremonien waren besondere Anziehungspunkte an diesem Wochenende. Julia Baus, eine der Veranstalterinnen des Festivals, erklärt: „Die Besucher sollen schauen, was sie hier mitnehmen können, um selber bewusster zu werden. Um zu finden, nach was man sucht und nach was man sich sehnt. Diese Möglichkeiten versuchen wir zu geben.“ Baus organisiert das Festival seit zwei Jahren zusammen mit Fabian Wiltschko alias DJ Vish. Dieser erläutert: „Es geht darum, wieder mehr Bewusstsein zu haben. Dass man mit Leuten anders umgeht durch ein höheres Bewusstsein. Hier finden sich die Leute, die alle miteinander im Einklang, als Familie verbunden sind.“

Beim ersten Herzflug 2016 war alles noch etwas anders. Die Organisatoren waren zu viert. Jeder habe andere Vorstellungen gehabt, erzählt Vish. Dann lernte Julia Baus, die auch jährlich das Elfenfest organisiert, DJ Vish kennen, als er bei einer Veranstaltung auflegte. „Julia hat mich angesprochen, ob wir nicht zusammen so ein Festival aufziehen wollen“, erzählt Vish. Seit 2017 ergänzen sich die beiden. Julia Baus lebt mehr das Kreative bei dem Festival aus, Vish selbst möchte mehr das Schamanische miteinbringen.

Schamanisches steuerte an diesem Wochenende auch der südamerikanische Künstler Geenss Archenti Flores bei. Der Peruaner ist im Dschungel aufgewachsen und hat sich das Malen selbst beigebracht. Gemeinsam mit Miriam Schäfer ist er für drei Monate in Europa unterwegs, um seine Gemälde zu verkaufen. Miriam Schäfer ist in München aufgewachsen, lebt aber mittlerweile in Mexiko und hat den Künstler damals auf einer Reise kennengelernt. Mit Naturfarben, Acryl und Pflanzen wie Tabak oder Curcuma gestaltet er seine Bilder. Zum Herzflug kamen die beiden über DJ Vish. Er hat die beiden bei einer seiner Reisen in Mexiko kennengelernt.

Diese Gelegenheit hatten nun auch die knapp 200 Besucher in Blumenthal. Mit dieser Zahl waren die beiden Veranstalter sehr zufrieden. „Es soll ein kleines Festival bleiben. Für 200 bis 400 Leute ist perfekt Platz, gerade auch wenn es regnet“, erklärte Vish. „Es soll familiär bleiben, damit sich alles im Rahmen hält“, ergänzte Julia Baus. „Es wäre schön, das Festival als Ergänzung zum Elfenfest zu haben für Erwachsene mit dem Grundthema bewusster zu sein oder zu werden.“ Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Festival geben. „Ich bin total dankbar, dass uns die Aichacher so annehmen“, sagt Baus. „Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Verrücktheit und buntes Leben so angenommen wird.“

