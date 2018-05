01.06.2018

Musik verschiedener Welten

Isabelle Pabst tritt mit Tired Eyes Kingdom in Blumenthal auf

Eine deutsch-kroatische Jazzsängerin aus Aichach, eine Konzertpianistin aus Istanbul in der Türkei, ein Berliner Techno-DJ und ein Rock-’n’-Roll-Gitarrist aus dem israelischen Tel Aviv: Welche Musik aus solch einer ungewöhnlichen Kombination entstehen kann, zeigt die gebürtige Aichacherin Isabelle Pabst mit ihrer Band Tired Eyes Kingdom am Freitag, 1. Juni, um 20 Uhr im Schloss Blumenthal (Stadt Aichach).

Vor gut zweieinhalb Jahren zog Pabst ins Ruhrgebiet, um dort populäre Musik zu studieren. Sie suchte nach neuen Denkanstößen, Ausdrucksmöglichkeiten und vor allem den Austausch mit anderen Künstlern. All das fand sie im neuen Masterstudiengang, und bereits nach zwei Wochen lernte sie drei junge Musiker kennen, die schon bald eine wichtige Rolle spielen sollten.

Elif Dikec, klassische Konzertpianistin aus Istanbul, Yotam Schlezinger, Rockmusiker und Produzent aus Tel Aviv, Felix Nisblé, ein Berliner Techno-DJ, und die Sängerin Isabelle Pabst gründeten die Band Tired Eyes Kingdom. Der Name der Band lässt bereits erahnen, dass die vier Tage und Nächte damit verbrachten, ihre völlig unterschiedlichen musikalischen Herkünfte zu verbinden und einen eigenen Sound zu entwickeln. So entstanden Songs, die neue Welten entdecken lassen. Oftmals sind sie in eigenen Kapiteln aufgebaut, die sich stark unterscheiden können: Klingt ein Song-Teil zum Beispiel sehr drohnenhaft und laut, fällt man im nächsten Moment in eine zauberhafte Märchenwelt, in der es nichts Dunkles zu geben scheint.

Mit Synthesizern, Gitarren, Drum-Computer, vielerlei Effektgeräten bepackt und dem drängenden, direkten Gesang von Pabst und Dikec schaffen die vier eine Form elektronischer Popmusik, in der alles existieren darf: laut und leise, hell neben dunkel, warm wie kalt und von ganz zart bis brutal. (AN)

Karten gibt es in Aichach im Musikhaus Sedlmeyr (Stadtplatz 44), unter Telefon 0651/9790777 oder an der Abendkasse.

Themen Folgen