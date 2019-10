vor 5 Min.

Musik von Hundskrippln, Gedichte von Rosenmüller

Fünf Konzerte und eine Lesung finden in nächster Zeit in Blumenthal statt. Es gibt ein Wiedersehen mit Konrad Küchenmeister vom Stereostrand. Eine Aichacher Urgesteins-Band feiert ihr 30. Bühnenjubiläum

Auf Schloss Blumenthal beginnt der Kulturherbst. Fünf Konzerte und eine Lesung finden in Zusammenarbeit mit der Aichacher Agentur Echolot Booking statt.

Den Auftakt machen am Freitag, 4. Oktober, Monobo Son. Mit dem neuen Album „Scheene Wienerin“ holt die Band mit dem komischen Namen, wie sie sich selbst gern vorstellt, aus zum nächsten Wurf. Bunt und energiegeladen geht es zu, bei der von LaBrassBanda-Posaunist Manuel Winbeck gegründeten Band. Bei Monobo Son vermengen sich Stile von Techno bis zum Landler, von Lateinamerika bis zum Balkan. Eröffnet wird der Abend von den Augsburger Funk-Rock-Jazzern von The Big Band Theory.

Am Freitag, 18. Oktober, geht es weiter mit Maxi Pongratz, der als Sänger der Band Kofelgschroa bereits mehrfach in Blumenthal gastierte. Seit Anfang 2019 macht Kofelgschroa Pause und Maxi Pongratz ist mit seinem Akkordeon solo unterwegs, im Gepäck sein eben veröffentlichtes Album. Ob er in „Leiden“ von der manchmal schieren Unmöglichkeit erzählt, Entscheidungen zu treffen, oder von einem sonnigen Sonntag – immer bekommt die scheinbare Realität durch seinen Blickwinkel Risse.

Der Blues und die Geburtstagsgaudi stehen im Vordergrund, wenn am Tag darauf, am Samstag, 19. Oktober, die Aichacher Urgesteine der J.J. Blues Band ihr 30. Bühnenjubiläum feiern. Speziell für das Geburtstagskonzert wird die Band durch alte Weggefährten und Freunde ergänzt, darunter Sängerin Melli Sprenger, Stefan Mader (Percussion) und Bernd Obst (Piano und Orgel). Seit jeher serviert die Band ihre eigenwillige Mixtur aus traditionellem Blues und modernen Elementen. Coverversionen von Eric Clapton bis Muddy Waters finden sich genauso im Repertoire wie Eigenkompositionen mit Einflüssen von Jazz und Country.

Am Samstag, 2. November, kommt die One-Man-Show des Konrad Küchenmeister. Den gebürtigen Dresdner haben viele bei seinem Halb-Stunden-Auftritt beim Stereostrand-Festival im August erlebt. Nun kommt er mit seiner kompletten Show. Mit seinen Loopstations nimmt Konrad Küchenmeister seine Stimme, Beatbox, seine Instrumente und manchmal auch das Publikum live auf. Mit diesen Aufnahmen kreiert er Songs, Improvisationen und mit Effekten versetzte Beats zum Abfeiern. Der in Berlin lebende Musiker, der unter anderem schon als Support-Act von Dub FX oder Manu Chao in Brasilien auf der Bühne stand, benutzt keine voraufgenommenen Samples, was jedes Konzert einzigartig macht.

In bajuwarisch geprägtem Rock-Stil und unter dem Titel „Gloana Bauer“ haben die Hundskrippln den 90er-Jahre-Hit „Teenage Dirtbag“ der amerikanischen Band Wheatus gecovert und damit im Süden der Republik einen Hit gelandet. Am Freitag, 15. November, sind sie in Blumenthal zu hören. Die Hundskrippln sind eine siebenköpfige junge Band aus der Nähe von Ingolstadt und Kelheim. Neben den klassischen Bandinstrumenten Schlagzeug, Keyboard, Bass und Gitarren haben sie zwei Saxofone, ein Akkordeon, ein Tenorhorn und eine Posaune im Aufgebot, fünf der sieben Mitglieder singen auch.

Am Samstag, 16. November, bildet eine musikalische Lesung den Abschluss des Konzertprogramms. Marcus H. Rosenmüller, geboren 1973 in Tegernsee, ist dank Filmen wie „Wer früher stirbt ist länger tot“ oder „Sommer in Orange“ einer der beliebtesten und bekanntesten Film-Regisseure Bayerns. Sein kongenialer Kompagnon in Sachen Filmmusik ist seit Jahren Gerd Baumann, Jahrgang 1967. Bei ihrer ersten Zusammenarbeit entdeckten die beiden ihre gemeinsame Leidenschaft für Gedichte im Stile von Ringelnatz, Gernhardt und Morgenstern. In ihren eigenen Gedichten hinterfragt das Duo die Gesetze des Lebens, des Seins und der Gesellschaft und kommen zu einem Ergebnis: Es muss alles umgekrempelt werden.

Alle Veranstaltungen finden im Freiraum in Schloss Blumenthal statt und beginnen um 20 Uhr. Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr. (AN)

Tickets gibt es online bei www.ticket-regional.de, telefonisch unter 0651/9790777 sowie an diesen Vorverkaufsstellen: in Aichach im Musikhaus Sedlmeyr, Stadtplatz 44, in Friedberg in der Buchhandlung Lesenswert, Ludwigstraße 39, und in Dasing in Die Schatztruhe, Taitinger Straße 5.

