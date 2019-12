17.12.2019

Musik zeichnet den Weg nach Bethlehem nach

In der Inchenhofener Wallfahrtskirche St. Leonhard stimmen Sänger und Musiker auf das kommende Weihnachtsfest ein. Organisator Rupert Reitberger gibt den Zuhörern Nachdenkliches zum Advent mit auf den Weg

Von Alice Lauria

Seit über zwei Jahrzehnten veranstaltet Rupert Reitberger alljährlich ein Adventssingen in der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen. Er selbst leitet den Landfrauenchor Aichach-Friedberg, aber auch zahlreiche weitere Sänger und Musikanten gestalteten das Konzert mit.

Zum Auftakt ließ von der Empore das Bläserquintett des Musikvereins Kühbach unter der Leitung von Maximilian Arzberger den „Festlichen Bläserauftakt“ ertönen. Bevor dann Dekan Stefan Gast nach Rupert Reitberger ebenfalls die Zuschauer begrüßte, verzauberte ein mehrstimmiges „In der Nacht und Dunkel liegt die Erd“ des Männerdoppelquartetts Unterer Lech unter der Leitung von Marianne Lang das Publikum.

Die lateinische Aufforderung von Dekan Gast an das Publikum lautete passend zum dritten Adventssonntag „Gaudete“, was auf deutsch „Freut euch“ bedeutet. „Freut euch an den Wunderwerken der Schöpfung, freut euch an dem Strahlen in den Augen von Kindern, freut euch an der Vielfalt von Sprachen und Kulturen“, sagte Gast. Das Adventssingen sei „eine Stunde der Besinnung“. Der Landfrauenchor – „meine Mädels“, wie Rupert Reitberger sagte – sang mit wunderbaren hellen und klaren Stimmen das Lied „Marien-Advent“ mit der freudigen Textzeile „Halleluja, es ist Advent“, die durch das geräumige Gewölbe der imposanten Wallfahrtskirche schwang. „Kaiser Augustus gab Befehl“, „Es kam ein Engel vom hohen Himmel“ und „Als die Welt verloren“ rundeten das Repertoire der Landfrauen ab, die in einheitlicher Tracht auftraten.

Für sehr traditionellen bayerischen Klang sorgte das fünfköpfige Ensemble Boarischer Saitenklang mit Gabi Baumgartner an der Harfe, Marlies Gewinnus an der Zither, Gerlinde Rudics am Hackbrett und Margit Strobel mit der Gitarre unter der Leitung von Hildegard Haas am Kontrabass. Sie brillierten mit stimmungsvollen Weisen wie „Hirtenmusik aus dem Pongau“, Traithen- Landler“, „Weihnachtsboarischer“, dem „Hocheck-Landler“ und zuletzt dem „Weihnachtslandler“. Natürlich darf bei einem Adventskonzert in St. Leonhard der Kirchenchor Inchenhofen nicht fehlen. Ebenfalls von der Empore herab, ließen die Sänger „Sing ma im Advent“, „Hör in den Klang der Stille“ und „Es naht die wundervolle Zeit“ hören. Die einzigartige Akustik des hohen Gotteshauses konnten die Zuhörer besonders bei den Einlagen des Bläserquintetts aus Kühbach genießen. Vor allem bei der „Adventlichen Bläsermusik“ schwang Weihnachtsstimmung mit.

Zwischen den Darbietungen teilte Rupert Reitberger einige adventliche Gedanken mit den Zuhörern im gut besuchten Kirchenschiff. Er stellte Vergleiche zu Weihnachts- und Adventstraditionen früherer Tage an. Es scheine, dass man heute nicht mehr auf die Geburt Christi, sondern auf die nächste Lieferung von Amazon warte. Reitberger sprach über Halloween, Black Friday, Cybermonday und Fridays for Future, Verpackungsmüll, CO2-Emissionen und Bienensterben, aber er erzählte auch, was Advent in vergangenen Tagen bedeutete. Damals war es traditionell Fastenzeit, eine ruhige Zeit, der Vorfreude auf Weihnachten gewidmet. „Nicht Menschen mit Migrationshintergrund nehmen uns unsere Kultur, sondern unser Konsumverhalten“, mahnte er.

Die acht Protagonisten des doppelten Männerquartetts Unterer Lech gaben „Als Maria übers Gebirge ging“, „Ein Segen wird ergießen“, „Allhier um Mitternacht“ sowie „So liegst denn auf Erden“ zum Besten. Die Auswahl der Titel aller Interpreten dieses besinnlichen Konzertes waren nicht zufällig gewählt, sagte Reitberger. Sie erzählten den Weg nach Bethlehem nach.

Auch Dekan Gast teilte seine Gedanken zur Adventszeit mit den Zuhörern. Er sprach über Adventskalender und die Symbolik der Türchen in selbigen. Es gehe um verschlossene Türen wie sie Maria und Josef in der Herbergssuche vorfanden und sich öffnende Himmelstüren. Zuletzt sagte er den hoffnungsvollen Satz: „Auch die Herzenstüren von uns Menschen mögen sich öffnen.“

Den Abschluss dieses weihnachtlichen Konzertes bildet der Andachtsjodler, bei dem am Ende alle Akteure gemeinsam mit den Zuschauern sangen. Gefolgt von einem stimmgewaltigen „Wir wünschen euch Frohe Weihnacht“ der Chöre.

Themen folgen