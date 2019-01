02.01.2019

Musik zum Jahreswechsel

Mit Weisen und Märschen überraschten die Musikanten des Musikvereins Rehling die Kirchenbesucher nach der Jahresschlussmesse auf dem Rathausplatz vor dem Christbaum. Dazu richtete Bürgermeister Alfred Rappel einige Worte zu aktuellen Themen an die Bürger. Foto: Josef Abt

Rehlinger Musikverein spielt auf dem Rathausplatz für Gottesdienstbesucher. Bürgermeister geht auf große Bauprojekte ein

Früher gab es in Rehling das Neujahrsanblasen durch die Blaskapelle Rehling. Damals zogen die Musikanten ein paar Tage – oft bei klirrender Kälte – von Haus zu Haus, um mit Blasmusik ein gutes neues Jahr zu wünschen und sich dabei ein kleines Taschengeld zu verdienen. Seit Jahren werden die musikalischen Segenswünsche durch die Musikanten immer nach dem Jahresschlussgottesdienst auf dem Rathausplatz an die Kirchenbesucher überbracht – in diesem Jahr allerdings bei ungemütlichem Nieselregen.

Mit zünftigen Klängen, beginnend mit dem „Bayerischen Defiliermarsch“, begrüßten die Musikanten die Gottesdienstbesucher, die aus der Kirche kamen. Der Sekt oder Glühwein, den der Musikverein spendete, wurde gerne angenommen. Nach weiteren Musikstücken überbrachte Bürgermeister Alfred Rappel seine Neujahrswünsche und hielt eine kurze Rückschau auf die wichtigsten Projekte in der Gemeinde.

Ein Schwerpunkt bei den Bauvorhaben war die Kläranlage, die im Oktober eingeweiht und in Betrieb genommen wurde. Die Kosten beliefen sich auf rund vier Millionen Euro. Nun steht die größte bauliche Herausforderung in der Gemeinde an: Der neue Kindergarten, der mit rund sechs Millionen Euro veranschlagt ist. Rappel unterstrich: „Eine Summe mit rund zehn Millionen bedeutet schon einen gewissen Kraftaufwand für eine Gemeinde mit der Größenordnung wie Rehling mit ihren rund 2600 Einwohnern.“ Doch er sei zuversichtlich, dass die Gemeinde das meistere.

Während es beim Kindergarten einen staatlichen Zuschuss geben wird, bleiben die Kosten der Kläranlage bei den Einleitern, die bereits die angekündigte Gebührenerhöhung mitgeteilt bekamen. Der Bürgermeister fuhr fort: „Trotz allem war und ist auch die weitere Finanzierung für alle erträglich.“ Er sagte, er hoffe, dass die Bevölkerung mit der Arbeit des Rathauschefs und dem Gemeinderat zufrieden gewesen sei – „auch wenn man nicht jeden einzelnen Wunsch erfüllen kann“.

Andreas Kober schloss sich im Namen des Rehlinger Musikvereins Rappels Neujahrswünschen an. Kober gab mit seinen Musikern noch mehrere Weisen zum Besten. (at)

