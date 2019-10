vor 35 Min.

Musikalischer Abend, der den Zuhörern zu Herzen geht

Morgenstern-Quartett gastiert auf Schloss Schorn. Das rein weibliche Ensemble begeistert sein Publikum

Von Vicky Jeanty

Das Morgenstern-Quartett gastierte in neuer Besetzung auf Schloss Schorn. Erstmalig spielte die in Hamburg geborene Geigerin Michaela Buchholtz in Begleitung der Musikerinnen Catherine von der Nahmer (Geige), Julia Ruge (Viola) und Franziska Brandis (Violoncello) im Salon der Gastgeber, Baron Richard von Herman und seiner Gattin Ludwiga.

Die Darbietung der vier charmanten, professionellen Musikerinnen war beeindruckend. „Sie haben unsere Seelen angesprochen“, sagte Ludwiga Baronin Herman am Ende einer zu Herzen gehenden Veranstaltung. Mit Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge (Grundfuge I, Gegenfuge I), Juan Crisostomo de Arriagas Streichquartett Nr.1 d-moll sowie dem Streichquartett Es-Dur von Fanny Mendelssohn Hensel zauberten die Kammermusikerinnen eine emotionale Atmosphäre in den kleinen Salon.

Der Zauber sprang nahtlos auf die Zuhörer über: Tosender Applaus und der berechtigte Wunsch einer Zugabe waren der Lohn der geballten, weiblichen Musikalität. Mit einer Canzonetta von Felix Mendelssohn Bartholdy setzten die Damen die passenden Schlussakkorde. Aus dem Zyklus der 14 Fugen und vier Kanons von Johann Sebastian Bach gingen die Musikerinnen mit der Kunst der Fuge (Grundfuge I, Gegenfuge I) gleich zu Beginn einen Kraftakt an.

Laut Catherine von der Nahmer gewährt Bachs Fuge trotz eines erkennbaren Kompositionsmusters der Fantasie freien Lauf. Wie beim Kanon wird die einsteigende Stimme gemäß einer zugrunde liegenden Struktur im Verlauf variiert und verspiegelt, sodass aus dem oft einfachen Motiv ein komplexes Gebilde entsteht. „Es ist viel Wirres dazwischen, trotzdem sollte das Thema immer hörbar sein“, so die Musikerin.

Das „Wohlgefühl im Wohlklang“, das von der Nahmer vorauseilend in den Raum stellte, ergab sich wie von alleine und ließ die Zuhörer während der gesamten Aufführung nicht mehr los. Das fantastisch einfühlsame Spiel und das Zusammenspiel von Geigen, Viola und Cello verhalfen der Kunst der Fuge zu einer Ausdrucksstärke, die den Salon schier zu sprengen schien.

Leben und Werk des mit nur 20 Jahren verstorbenen spanischen Geigers und Komponisten Juan Crisostomo de Arriaga (1806-1826) ließen gleichermaßen aufhorchen. Mit 14 schrieb er seine erste Oper, mit 15 ging er an das Pariser Konservatorium und wurde mit 18 Jahren Assistent seines Professors. Er galt als frühreifes musikalisches Genie, dessen Werke stilistisch zwischen Mozart, Haydn, Beethoven und Schubert einzuordnen seien, betonte Franziska Brandis. Darüber hinaus fand der begnadete Musiker eine eigene, elegante und melodiöse Tonsprache, in der gelegentlich die spanische Färbung herauszuhören war.

Die in Noten eingefangenen Stimmungen der vier Sätze des Streichquartetts Nr. 1 d-moll setzten die Musikerinnen mit großer Sensibilität um. Vom temperamentvollen Einstieg im Allegro über ein verspielt klingendes Menuetto gingen die Töne des finalen Adagio-Allegretto über in eine spanisch anmutende Fiesta-Atmosphäre. Das Morgenstern-Quartett brillierte mit hochkonzentriertem Zusammenspiel, das die Zuhörer mühelos in andere Sphären versetzte.

Eine besondere Aura umgab auch Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847). Die zahlreichen Werke der musikalisch ausgebildeten und hochbegabten älteren Schwester Felix Mendelssohns fielen jedoch dem Zeitgeist zum Opfer. Der Bruder durfte in die Welt hinaus und Karriere machen, Fanny musste zuhause bleiben. Als Frau, Ehefrau und Mutter eigenes Geld zu verdienen, schickte sich zu der Zeit nicht. Erst gegen Ende ihres kurzen Lebens gelangte ein Teil ihrer Werke an die Öffentlichkeit, andere erst um 1980.

Ihr Streichquartett in Es-Dur galt als eine Art Hommage an ihre Freundin, die schöne Friederike Robert (1795-1832), deren abenteuerliches Leben sie in vier Sätzen ausdrucksstark umsetzte. Nachhaltige Lebensphasen der geliebten Freundin wurden abwechselnd fantasievoll und romantisch liedhaft vertont und kulminierten in fast übermütigen, beschwingt-lebhaften Klängen.

Herbstliche Ernteerträge aus dem Schorner Schlossgarten überreichte die Gastgeberin dem illustren Quartett: eine Tüte mit Walnüssen, selbst gemachtes Quittengelee und Apfelsaft. „Wir kommen gerne wieder“, sagten die Damen – auch mit Blick auf ihr begeistertes Publikum.

