vor 47 Min.

Musikalischer Blumenstrauß für Mama

Bürgermeister Klaus Habermann (links) bedankte sich herzlich bei Musiklehrer Dieter Zymara für seine langjährige, sehr engagierte Tätigkeit in der städtischen Musikschule und überreichte ihm ein Abschiedsgeschenk.

Städtische Musikschule Aichach gibt in Grundschule-Nord ihr Muttertagskonzert

Beim traditionellen Muttertagskonzert der städtischen Musikschule Aichach sangen und spielten die Schüler mit großer Freude und leuchtenden Augen für ihre Mütter, aber natürlich auch für ihre Väter, Omas und Opas.

Die Schüler hatten ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm einstudiert, das unter anderem klassische Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart und Carl Maria von Weber, volkstümliche Stücke wie „Polska, Polska“ von Jürgen Schmieder und Unterhaltungsmusik wie den Rock-Pop-Titel „Every Breath You Take“ von Sting umfasste.

Den Auftakt machte das Trompeten-Ensemble mit der Fanfare „Siciliano“ von Tom Dawitt in der voll besetzten Aula der Grundschule-Nord. Mit den Liedern „Frieden“ und „Papa und Mama ich will“ sangen sich die drei bis sechs Jahre alten Kinder der musikalischen Früherziehung und der musikalischen Grundausbildung in die Herzen der Zuhörer.

Die verschiedenen Ensembles, unter anderem die Blockflöten, Fagottini, Gitarren, Klarinetten, Kontrabässe, Orff-Instrumente, Querflöten, Schlagzeug und Violinen sowie Solist Josef Manhart am Klavier hatten sich gut vorbereitet und präsentierten couragiert ihr Können. Viele Zuhörer summten bei dem Nummer-eins-Hit „Every Breath You Take“ von Sting mit, das die Band der Musikschule schwungvoll interpretierte.

Besonders temperamentvoll überraschte die ambitionierte Akkordeongruppe mit der schnellen Ska-Polka „Polska, Polska“ von Jürgen Schmieder, die mit der eingängigen Melodie pure Lebensfreude in der Aula verbreitete. Mike Prestele führte wie gewohnt humorvoll durch das Programm und kündigte auch den Abschied von Musiklehrer Dieter Zymara an.

Bürgermeister Klaus Habermann und Schulleiter Eduard Augsburger bedankten sich herzlich bei Zymara für seine langjährige, sehr engagierte Tätigkeit in der Musikschule und überreichten Abschiedsgeschenke. Zymara ist seit 37 Jahren, also bereits seit der Gründung der Musikschule im Jahre 1981, Lehrer an der Schule.

Mit dem Musikstück „Mama“ von Richard Voss, das über 120 Schüler des Muttertagsorchesters zum gemeinsamen Musizieren vereinte, entließen die Musikschüler die stolzen Eltern und Zuhörer, die die jungen Musiker begeistert und mit einem lang anhaltenden Applaus verabschiedeten. (cal)