vor 40 Min.

Musiker Adrian Winkler bringt Profi-Single mit Ohrwurm-Qualität heraus

Plus Der Aichacher Musiker Adrian Winkler präsentiert seine erste professionell produzierte Single. Die Melodie für "Oldest Soul" entstand auf kuriose Weise in den Bergen.

Von Manfred Zeiselmair

Wie entsteht ein Sommer-Hit? Diese Frage haben sich schon viele Musiker gestellt – und darauf sicher kein passendes Rezept gefunden. Der Aichacher Singer-Songwriter Adrian Winkler hat sich bei seiner allerersten eigenen Solo-Single von der Natur inspirieren lassen. Entstanden ist „Oldest Soul“, eine Hommage an Mutter Natur als die „Älteste aller Seelen“.

Adrian Winkler lebt seit Jahren von der Musik

Adrian Winkler lebt für die Musik – und von der Musik. Im Interview erzählt er, wie seine erste eigene Musik-Produktion zustande gekommen und was in Zukunft von ihm zu erwarten sei.

Der mittlerweile 38-Jährige hat nach einem Toningenieur-Studium in verschiedenen Studios gearbeitet und dabei zahlreiche Erfahrungen gesammelt. Als Singer-Songwriter ist Winkler seit Jahren mit seiner Gitarre und Partner Tobi Ziegler als Palmtree, später in erweiterter Besetzung als Balloon mit dem Jazz-Bassisten Uli Fiedler und Schlagzeuger Harry Alt, musikalisch unterwegs.

Bei einer Rast in den Bergen kommt Adrian Winkler die Idee

Winkler erzählt, die Liebe zur Natur begleite ihn schon seit seiner Kindheit. Auf sehr kuriose Art und Weise sei die Melodie seines in Kürze veröffentlichten Songs entstanden: Während einer Mountainbike-Tour im Karwendelgebirge habe er mit einem Freund über die Schönheit der Natur philosophiert und wie sehr es ihm am Herzen liege, ein Lied darüber zu schreiben. Am besten, so Winkler, sollte Mutter Natur das Lied irgendwie selbst intonieren. „Ich wollte einfach mal anders an das Songwriting herangehen“, sagt er. Zunächst kam ihm in den Sinn, vielleicht die Melodie eines Vogels aufzunehmen und dazu einen Text zu schreiben. Bei einer Rast mit Blick auf die vor ihm liegende Bergkette sei er dann auf die Idee gekommen, jedem der einzelnen Gipfel zum Spaß eine Note zu geben: „Ich hab diese Tonfolge nachgepfiffen und die daraus entstandene Melodie eins zu eins zum Refrain meiner ersten Single gemacht.“ Das war die Geburtsstunde von „Oldest Soul“.

Der Song ist einer von 14 Titeln, die Adrian Winkler im Laufe des vergangenen Jahres im Studio seines Musikerkollegen Uli Fiedler in Wertingen mit anderen langjährigen Weggefährten aufgenommen hat. „Während dieser Zeit war das Studio meine zweite Heimat“, erinnert er sich.

Musiker Adrian Winkler präsentiert seine erste Profi-Single.

Zum Video zu "Oldest Soul" kann jeder einen Beitrag leisten

Die Single „Oldest Soul“ soll Ende Juli als Eigenproduktion ohne Platten-Label offiziell veröffentlicht werden. Und zwar – „Corona geschuldet“ – mit einem ganz besonderen Musikvideo. Winkler spricht von einer absoluten Herzensaktion. Passend zum Songtext „Mother Nature, you’re so wonderful“ könne jeder Gleichgesinnte seine Sicht auf die Schönheiten der Natur beisteuern – und zwar mit einer selbst gedrehten Video-Sequenz, erklärt der kreative Musiker. Für das offizielle Video seien mittlerweile schon „über hundert atemberaubende Clips im Pool“.

In den kommenden Monaten will Adrian Winkler nach und nach drei bis vier weitere Singles veröffentlichen – und damit die Spannung hochhalten bis zum Herbst 2021, wenn das Album mit allen Songs vorgestellt werden soll.

Adrian Winklers erste Single "Oldest Soul" hat Ohrwurm-Qualität

Mit seiner ersten professionell produzierten Single ist dem sympathischen Musiker zumindest der Start schon mal bestens gelungen. Denn „Oldest Soul“ hat Ohrwurm-Qualität. Ein swingend-poppiger Gute-Laune-Song, der das Zeug dazu hat, ein echter Sommer-Hit zu werden.

Neugierig geworden? Auf der Homepage von Adrian Winkler kann sich jeder den Song vorab in voller Länge anhören. Wer noch einen Videoclip beisteuern möchte, hat hier ebenfalls noch Gelegenheit dazu.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen