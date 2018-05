16:03 Uhr

Musiker rocken in Aichach das Pfingstwochenende

Bands aus Aichach und Umgebung traten bei der neunten Auflage von Open Erol auf. Das Wetter spielte aber nur zum Teil mit.

Von Christina Reiner

Zum neunten Mal verwandelte sich der Biergarten Orient-Express in Aichach am Pfingstwochenende in ein Festivalgelände. Besitzer Erol Duman hatte Bands aus Aichach und Umgebung eingeladen. Drei Tage lang konnten die Besucher beim „Open Erol“ zehn verschiedene Gruppen genießen. Das Rockfestival finanziert sich nach Dumans Angaben nur aus dem Verkauf von Speisen und Getränken.

Duman sagte: „Die meisten der Bands kenne ich schon viele Jahre sehr gut.“ In 19 Jahren Orient-Express-Biergarten seien viele Freundschaften entstanden. Vor neun Jahren habe er seinen Kunden und Freunden zum zehnten Jubiläum eine Freude machen wollen. Das sei so gut angekommen, dass er das Fest jedes Jahr wieder organisiere.

Die zehn Bands präsentierten unterschiedliche Musikrichtungen. Am Freitag eröffnete „Nice 2 Meet You“ das Festival vor circa 200 Besuchern. Als zweite Band trat Manufunktur auf. Bernhard Eichner aus Aichach war sehr imponiert von der Leistung von Sänger Brugi Weber. „Ich dachte am Anfang, er sei wirklich aus Lateinamerika. Ich bin total begeistert“, so Eichner. Klaus Weber, genannt Brugi, aus Aichach singt mit Melanie Sprenger aus Gersthofen seit über zehn Jahren unter dem Namen Manufunktur. Nicht nur lateinamerikanische Lieder sind bei ihnen Programm, auch Funk, Blues und Soul-Nummern sind zu hören. Stücken von Carlos Santana oder Daniela Mercury verleihen sie ihren eigenen Stil. Heute besteht Manufunktur aus zwölf Mitgliedern. „Wir haben durch drei Bläserkünstler Zuwachs bekommen“, erzählte Weber. Bereits zum dritten Mal sind sie dabei.

Zum Schluss rundete Revelling Crooks mit Volksmusik aus dem Balkan, Russland, Irland und jiddischer Herkunft sowie Punk, Polka und Rock’n’Roll den Abend ab. So bunt gemischt wie die Musik sei auch das Publikum, sagte Rafael Riss – auch Rafa genannt. „Ich finde es auf dem Open Erol was ganz Besonderes. Es freut mich, dass die unterschiedlichsten Leute gemeinsam tanzen und Spaß haben“, so Riss. Ihm sei es außerdem wichtig, dass ihre Musik tanzbar sei. Auch die Bandmitglieder seien vom Musikhintergrund sehr verschieden.

Mittlerweile gehört ihnen auch ein Mitglied an, das Geige spielt. Das ist vor allem für die Irish Folk Songs wichtig. Ihre Musik ging den Zuhörern in die Beine. Die Lieder singt Riss meist in der Originalsprache, obwohl er diese, wie zum Beispiel Russisch, nicht sprechen kann. Revelling Crooks habe damit keine Berührungsängste und auch nicht, diese auf ihre Art zu interpretieren. Einmal habe ihn sogar ein Zuhörer angesprochen: Dieser sagte, er habe gedacht, der Sänger könne die Sprache, da er keinen Unterschied gehört habe. Auch Bernhard Stelzer aus Aichach gefallen die Bands sehr gut. Er habe keine feste Musikrichtung, die ihm gefalle, er sei da offen. Peter Rupp ist auch jedes Jahr gerne wieder dabei: „Die Stimmung ist sehr gut und ich freue mich auf die anderen Bands“, so Rupp.

Am Samstag kam Monika Wagner als Erste auf die Bühne. Michael Queiros aus Aichach gefällt ihre Musik: „Die Texte sind lebensnah und drücken aus, was jeder im Inneren trägt“, so Queiros. Wagner freute sich, dass viele Zuhörer ihre Lieder so begeistert mitsangen. Als Zugabe spielte sie „Gin Tonic“, eines ihrer eigenen Lieder. Seit dem Ende der Band „MoUSas“ ist sie als Solokünstlerin unterwegs, arbeitet zurzeit mit dem Gitarristen Marc Berger aus Kiemertshofen (Kreis Dachau) an einem Album. Die Zusammenarbeit auf der Bühne und im Studio habe sich zufällig ergeben. Wagner: „Für mich war klar, ich will mit der Musik weitermachen.“ Die eigenen Mundart-Pop-Folk-Songs zeige sie oft auf Live-Auftritten. „Mir ist es wichtig, dass ich den Leuten etwas mitgeben kann“, so Wagner. „Ich freue mich, dass trotz des schlechten Wetters so viele gekommen sind.“

Das schlechte Wetter hielt das Publikum auch nicht davon ab, Mediocore und die Band Paincake zu sehen. Am Sonntag traten Raffi Platz aus Augsburg, Lifeline und The Legendary auf. Am Sonntagvormittag gab es Weißwurstfrühstück mit musikalischer Untermalung der Paartaler Musikanten.

