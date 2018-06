09:44 Uhr

Musikverein Aindling: jung - aber mit langer Tradition

Den Verein gibt es seit 40 Jahren, die Musik wird dort aber schon viel länger gepflegt. Eine Hubschraubernotlandung sorgte schon mal für überraschenden Besuch.

Von Albertine Ganshorn

Die Blasmusik spielte in Aindling schon über 100 Jahre lang eine große Rolle, als vor 40 Jahren der Musikverein Aindling gegründet wurde. Mehrere Generationen von Musikern hatten die Menschen am Lechrain schon mit schwungvoller Unterhaltungsmusik erfreut. Um diese lieb gewonnene Tradition fortsetzen zu können, musste man auch an die Nachwuchsförderung denken, berichtet der heutige Vorsitzende Lorenz Hader. Unter anderem, um für diese Aufgabe besser gerüstet zu sein, entschlossen sich einige Aindlinger vor 40 Jahren zur Gründung eines Musikvereins. Am 25. Februar 1978 trafen sich 25 Mitglieder im Café Kronberg zur Vereinsgründung. Das Jubiläum wird am Freitag und Samstag, 22. und 23. Juni, gefeiert.

Vor 40 Jahren übernahm Peter Schlecht, dessen Sohn auch Musik spielte, die Aufgabe des Ersten Vorsitzenden des neuen Aindlinger Musikvereins. Erster Dirigent war Otto Weyerer. Im Mai 1979 feierten die Aindlinger ihre „Wiesn“ – ein an zwei Wochenenden stattfindendes Volks- und Musikfest. Die Eröffnung übernahm selbstverständlich die Blaskapelle des neuen Musikvereins mit einem Standkonzert am Marktplatz. „Die Jugendarbeit zeigte bereits Wirkung“, sagt Hader.

Ein großer Erfolg war für den Verein das Musikfest 1988. Aindling feierte damals 110 Jahre Blasmusik, zehn Jahre Musikverein und das dritte Bezirksmusikfest. Drei Tage lang waren mehrere Kapellen aus dem In- und Ausland zu hören. Peter Gauweiler, damals Innenstaatssekretär, schickte einen Musikzug der bayerischen Bereitschaftspolizei an den Lechrain. Auf diese Art bedankte er sich für die ihm vom Musikverein erwiesene Gastfreundschaft.

Wie Lorenz Hader erzählt, musste Gauweiler im März 1988 wegen eines Unwetters mit seinem Hubschrauber am Aindlinger Sportplatz notlanden. Im Sportheim fand gerade die Generalversammlung des Musikvereins statt. Diese wurde unterbrochen, Gauweiler und sein Team wurden herzlich aufgenommen und bewirtet. Die Sitzung wurde dann mit den Gästen fortgesetzt, bevor diese ihre Reise noch am Abend fortsetzen konnten.

Die allerhöchste Freude erlebten die Musiker jedoch, als der damalige Kultusminister Hans Zehetmair dem Aindlinger Musikverein im Rahmen des Bezirksmusikfestes 1988 die Plakette „Pro Musica“ übergab. Diese Auszeichnung erhalten nur Musikvereine oder Gesangsgruppen, die sich mindestens 100 Jahre lang besondere Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens und damit um die Förderung des kulturellen Lebens erworben haben.

Vor der Gründung des Musikvereins war es vor allem die Familie Haltmeir, die eine große Rolle in der Geschichte der Blasmusik spielte. Prägende Namen waren auch Josef und Wilhelm Ettinger, Pius, Willibald und Josef Riegl, Georg Brandmeier und Josef Schweiger. Später übernahm Rupert Reitberger die Führung der Aindlinger Blasmusikanten unter dem Namen „Rupert und die Bajuwaren“. Nach der Gründung des Musikvereins unterstützten einige dieser Musiker den neuen Verein vor allem bei der Ausbildung des Nachwuchses, berichtet Lorenz Hader. 1998 wurde dann die neue Standarte des Vereins im Rahmen des Bezirksmusikfestes eingeweiht.

Im Jahr 2003 wagten sich die Aindlinger Musikanten sogar über den Großen Teich: Zehn Tage begeisterten die Original Altbairischen Musikanten die Bierzeltbesucher beim bayerischen Oktoberfest in La Crosse im US-Bundesstaat Wisconsin, der Partnerstadt Friedbergs, mit traditioneller heimischer Blasmusik.

Mittlerweile besteht der Verein aus drei Gruppen, den Altbairischen Musikanten mit ihrem Dirigenten Erwin Kitzinger, dem Marktorchester (Dirigent Leonardo Dianori) und dem Vororchester (Dirigentin Mandy Winter). Während die Musiker im Gründerjahr noch vor den verschiedenen Kirchen kleine Standkonzerte gaben, um sich ein einheitliches „Gwand“ anschaffen zu können, finanziert sich der Verein nun aus Auftritten bei den verschiedensten Festen, Mitgliedsbeiträgen und auch Spenden. Regelmäßig zu hören ist der Musikverein beim Neujahrsempfang, an Fronleichnam, beim Marktfest, beim Weihnachtsmarkt und beim Weihnachtskonzert sowie bei verschiedenen Festen in der Umgebung.

Sehr viel Augenmerk wird auf die Nachwuchsförderung gelegt. Regelmäßig gibt es Bläserprüfungen und Wertungsspiele. Für die an Musik interessierte Jugend bietet sich hier die Möglichkeit, viel Gemeinsames zu erleben und erfolgreiches Musizieren zu erlernen, sagt Hader.

Nach nun 140 Jahren Blasmusik in Aindling hat der Verein endlich eigene Übungsräume in Aussicht. Wie berichtet, wird das alte TSV-Sportheim am Schüsselhauser Kreuz das neue Domizil. Die Musiker teilen sich das seit 2008 leer stehende Gebäude dann mit der Privilegierten Schützengesellschaft Aindling 1695. Hader sieht Aindlings musikalische Zukunft gesichert.

