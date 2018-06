18:05 Uhr

Musikverein Dasing arbeitet mit Schule zusammen

Bei der Jahreshauptversammlung wurde die Kooperation für Bläser AG vorgestellt. Auch der Vorstand wurde in Dasing neu gewählt.

Nach einem musikalischen Auftakt durch die Musikkapelle berichtete der Vorsitzende Stefan Augustin bei der Jahreshauptversammlung von der Situation des Musikvereins Dasing, der Musikschule und den Orchestern. Besonders hob er die im Oktober in Zusammenarbeit mit der Grundschule Dasing neu gegründete Bläser-AG hervor. Einen positiven Kassenbericht stelltes Kassenwartin Corinna Wanko vor, so wurde im Vereinsjahr ein leichtes Plus erzielt.

Im Anschluss konnten mehrere langjährige Vereinsmitglieder geehrt werden. So bedankte sich Stefan Augustin bei Claudia Eisenberger und Christian Neusiedl für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie bei Iris Neusiedl und Christian Neusiedl sen. für 40 Jahre Mitgliedschaft. Für zehn Jahre Tätigkeit im Vorstand wurde Sandra Rettenberger geehrt. Bei den danach durchgeführten Neuwahlen wurden die meisten Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Neue Aufgaben erhielten Christoph Hoppmann (Zweiter Vorsitzender), Manuel Tomasini (Organisation Musikkapelle) und Michaela Mayr (Zweite Schriftführerin). Neu in den Vorstand gewählt wurden Julia Hippmann (Schriftführerin), Beata Gail (Beisitzerin), Christian Neusiedl (Aktiver Beisitzer, Instrumentenwart) und Denis Mirthes (Organisation Musikkapelle). Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Marina Schormair, Anna Wittkopf, bisheriger Zweiter Vorstand Bernhard Hintermüller und nach 33 Jahren Georg Steinhart.

Der gewählte Vorstand setzt sich im Einzelnen folgendermaßen zusammen: Vorsitzender: Stefan Augustin, Zweiter Vorsitzender: Christoph Hoppmann, Kassenwartin: Corinna Wanko, Zweite Kassen-wartin: Sandra Rettenberger, Schriftführerin: Julia Hippmann; Beisitzer mit Aufgaben: Zweite Schriftführerin: Michaela Mayr, Organisation Musikschüler, Jugendarbeit: Johanna Treffler, Julia Hüttner, Julia Stemmer, Organisation Musikkapelle: Manuel Tomasini, Denis Mirthes, Organisation Jugendkapelle: Helga Weichenrieder, Trachten Musikkapelle, Jugendkapelle: Gertraud Schramm, Rita Leopold, Notenwartin: Franziska Hintermüller, Beisitzer Aktive, Instrumentenwart: Christian Neusiedl, Beisitzer: Beata Gail, Kassenrevisoren: Eva Nagl, Martin Marquart. (AN)

