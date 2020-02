Nach Aichacher Zugunglück: Online-Petition läuft

Plus Daniel Scheerer, dessen Mutter bei dem Aichacher Unglück starb, kämpft weiter für eine Bahn-Reform.

Seine Mutter ist beim Aichacher Zugunglück im Mai 2018 ums Leben gekommen. Jetzt kämpft Daniel Scheerer um Verbesserungen bei der Bahn (wir berichteten). Das will er mit einer Online-Petition im Bundestag erreichen. Seit Ende Januar ist seine Petition „#DB reform – für eine zukunftssichere Bahninfrastruktur“ zur Zeichnung geöffnet.

Eingereicht hat Scheerer die Petition bereits im vergangenen Herbst, „um dem Tod meiner Mutter (...) einen Sinn zu geben“. Er wirbt nun um Mitzeichnung. Damit werde dem Bundestag und der Bundesregierung signalisiert: „Die Vernachlässigung der Bahn betrifft uns alle und wir erwarten eine neue Politik, die schnellstens zu pünktlichen, zuverlässigen und sicheren Bahnverbindungen auf allen Strecken führt und der Rolle der Bahn beim Klimaschutz gerecht wird.“

Scheerer hofft auf 50 000 Unterstützer

Daniel Scheerer hofft darauf, das Quorum von 50000 Unterstützern zu erreichen. Denn dann darf er seine Ideen persönlich vor dem Petitionsausschuss in einer öffentlichen Beratung vorbringen.

Für Interessierte wird Scheerer sein Anliegen auf Einladung der Bezirksgruppe Schwaben von Pro Bahn in Augsburg schildern. Er spricht am Montag, 17. Februar, um 19.30 Uhr im Zeughaus (1. Obergeschoss, Hollsaal). Nach dem Vortrag gibt es Gelegenheit zur Diskussion.

Am Abend des 7. Mai 2018 war ein Passagierzug aus Richtung Augsburg bei der Einfahrt in den Aichacher Bahnhof in einen stehenden Güterzug geprallt. Bei dem Zusammenstoß starb neben der 73-jährigen Mutter Scheerers auch der 37-jährige Zugführer. 13 Menschen wurden verletzt.