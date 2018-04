18:45 Uhr

Nach Ausweichmanöver landet Auto bei Dasing im Acker

Autofahrer kommt ins Schleudern. Er wird leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entsteht ein Schaden von 10 000 Euro. Die Polizei sucht Radfahrerin und Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Mittwoch gegen 20.20 Uhr zwischen Dasing unter Unterzell ereignet hat. Ein Autofahrer musste dort einer ordnungsgemäß fahrenden Radlerin ausweichen. Dabei kam er mit seinem BMW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach links in den angrenzenden Acker. Dort überschlug sich der Wagen. Der 29-jährige Friedberger wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs und zur Beseitigung der Fahrbahnverunreinigung musste die Ortsverbindungsstraße zeitweise gesperrt werden.

Sowohl die Radfahrerin als auch Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 zu melden.

