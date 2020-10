vor 16 Min.

Nach Brand im Keller: Hallenbad ist geschlossen

Plus Die Chlor-Dosieranlage ist am Freitagmorgen im Keller des Aichacher Hallenbads zusammengeschmort. Deshalb muss der Landkreis den Betrieb schon jetzt einstellen.

Von Carmen Jung

Der Brand am Freitagmorgen im Keller des Hallenbads hat Auswirkungen auf den Badebetrieb. Schwimmen ist dort ab sofort nicht mehr möglich. Eigentlich wäre am Samstag und Sonntag vor dem Corona-Lockdown letztmals Gelegenheit gewesen, im Hallenbad schwimmen zu gehen.

Das Feuer war gegen 7.45 Uhr ausgebrochen. Aus dem Keller drang Rauch. Die Feuerwehren konnten das Problem rasch in den Griff bekommen. Einsatzleiter Kreisbrandrat Christian Happach berichtet: "Es hat nicht lange gebrannt." Mit schwerem Atemschutz rückten Feuerwehrleute zum Technikraum in den Keller vor, um den Brand an der Chlor-Dosieranlage zu bekämpfen.

Beim Brand im Keller des Hallenbads wird niemand verletzt

Personen waren nicht in Gefahr. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Brands leer. Der Aichacher Polizeichef Erich Weberstetter teilte mit: "Eine Gefahr für das Umfeld der Realschule bestand zu keiner Zeit."

Mit schwerem Atemschutz rückten die Feuerwehrler zum Brandherd in das Gebäude die Feuerwehr vor. Bild: Erich Echter

Die Ursache des Brands ist ein technischer Defekt. Deshalb schmolz, so teilte der Landkreis mit, das Kunststoffgehäuse der Anlage zusammen. Aus diesem Grund ist die Elektrik im Gebäude komplett außer Betrieb. In der Folge fällt auch die Heizung aus – im Schwimmbad ebenso wie in der daneben liegenden Turnhalle. Chlorgas, so heißt es in der Mitteilung, sei nicht ausgetreten. Der Sachschaden wird vorerst auf rund 40.000 Euro geschätzt.

