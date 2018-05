15:48 Uhr

Nach Raubüberfall auf Post: Verdächtige in Haft

Nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale in Dachau hat die Polizei am Dienstag wie gestern bereits berichtet zwei Tatverdächtige festgenommen

Nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale in Dachau hat die Polizei am Dienstag wie gestern bereits berichtet zwei Tatverdächtige festgenommen. Am Nachmittag hatten zwei maskierte junge Männer mit einer Pistole bewaffnete Täter gegen 14.30 Uhr die Postfiliale betreten, den Inhaber, eine Angestellte und eine Kundin mit der Waffe bedroht und Geld gefordert. Mit rund 2000 Euro Beute, verpackt in eine weiße Plastiktüte, waren sie geflüchtet. Bei der Fahndung hat die Polizei zwei Tatverdächtige – einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen festgenommen. Die Beute und die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Gegen beide wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. (AN)