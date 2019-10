Nach Renovierung: So sieht das neue Landkreisstadion aus

Plus Nach fast drei Monaten sind die Arbeiten im Josef-Bestler-Stadion abgeschlossen. Warum sich die Arbeiten verzögerten und was die Leichtathleten vom neuen Belag halten.

„Boah ist der weich“, entfährt es Jakob Waldvogel nach den ersten Schritten auf der Tartanbahn im Aichacher Landkreisstadion. „Allein am Geruch merkt man, dass der Belag neu ist“, fügt Teamkollege Daniel Funk hinzu. Die beiden Leichtathleten betreten erstmals das Stadion nach der Renovierung. Seit Anfang August wurde das komplette Gelände saniert. Die Hartplätze bekamen einen neuen Belag, die Weitsprunggruben wurden auf Vordermann gebracht und auch die Basketballkörbe sind ersetzt worden – und am auffälligsten, der Belag der Tartanbahn wurde ausgetauscht. Insgesamt wurden laut Landratsamt Aichach-Friedberg 590000 Euro auf einer Fläche von rund 10000 Quadratmetern investiert.

Jakob Waldvogel und Daniel Funk mussten fast drei Monate lang warten, ehe sie wieder im Stadion trainieren konnten. Die Markierungen fehlten vergangene Woche zwar noch, dennoch wagten sich die beiden Athleten der LG Aichach-Rehling auf die Bahn. Am Laufen hinderte das die beiden 14-Jährigen nicht. „Das ist schon ein ganz anderes Gefühl, eine gute Sache“, so Waldvogel, der vor allem für Mittelstreckler wie ihn Vorteile sieht: „Insbesondere in den Kurven war die alte Bahn gefährlich. Da waren kleine Mulden, in denen sich bei Regen Pfützen gebildet hatten. Im Winter ist das dann auch noch gefroren. Da ist an ein normales Training nicht zu denken, weil man ständig aufpassen muss“, so der Oberbernbacher. Für Sprinter Daniel Funk hatte die alte Bahn dagegen weniger Hindernisse parat: „Auf der Geraden merkt man das nicht so. Allerdings hat man natürlich gesehen, dass sich der Belag an gewissen Stellen gelöst hat“, so der Kühbacher.

Die oberste Schicht der Tartanbahn fehlte lange. Bild: Sebastian Richly

Deshalb verzögerten sich die Renovierungsarbeiten in Aichach

2010 wurde die Sportanlage zum Josef-Bestler-Stadion, benannt nach dem 2018 verstorbenen früheren Landrat. Seit der Einweihung 1980 wurde der Belag fast vier Jahrzehnte lang nicht ausgetauscht. Teilflächen, wie etwa im Startbereich wurden laut Landratsamt aber schon mehrfach ausgebessert. Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, erklärt: „Auf der Gegengeraden wurde eine neue Beschichtung getestet, allerdings brachte die Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg“, so Müller, der hinzufügt: „Der elastische Allwetterbelag war rissig, vermoost und sehr rutschig, deshalb waren die Baumaßnahmen notwendig.“ Die dauerten deutlich länger als geplant. Ursprünglich hätte die Anlage bereits zum Schulbeginn am 11. September wieder freigegeben werden sollen, doch die Arbeiten verzögerten sich: „Aufgrund von Regenfällen bzw. Nässe hat sich der Einbau der letzten Schicht hinausgezögert. Der Einbau kann nur bei trockenem Wetter erfolgen“, heißt es in einer Stellungnahme des Landratsamtes.

Der neue wasserundurchlässige Belag soll der Witterung und den Anforderungen des Sports, wie etwa der Belastung durch Spikes an den Schuhen der Läufer, besser trotzen. In den knapp drei Monaten der Renovierung mussten nicht nur die Leichtathleten auf ihre Trainingsbahn verzichten, auch die Schüler konnten seit Beginn des Schuljahres dort nicht sporteln. Laut Landratsamt standen das Nebenfeld sowie alle Sporthallen des Landkreises als Ausweichstätten zur Verfügung.

Landkreisstadion: Was sich die Leichtathleten noch gewünscht hätten

Für die Leichtathleten der LG Aichach-Rehling war die verlängerte Bauzeit nicht so tragisch, sagt LG-Abteilungsleiter Benjamin Hasmüller: „In den Sommerferien war ohnehin Pause und im Herbst machen wir Grundlagentraining, da müssen wir nicht zwangsläufig auf die Bahn. Im Frühjahr wäre das deutlich schlimmer gewesen.“ Doch auch so mussten sich die Leichtathleten zumindest tageweise in den vergangenen Wochen eine Ausweichstätte suchen. Ab und an ging es auf die Aschebahn auf dem TSV-Gelände. Jakob Waldvogel und Daniel Funk sind froh, dass es jetzt auf die neue Anlage geht. „Wir müssen uns erst an den neuen Belag gewöhnen“, so Funk, der zugibt: „Meine besten Zweiten bin ich nicht in Aichach gelaufen, mal schauen, wie das in Zukunft ist.“ Ob künftig in der Paarstadt Rekorde geknackt werden, bezweifelt aber Benjamin Hasmüller. „Es gibt Stadien, da hast du oft Rückenwind, das macht meist mehr aus. Der neue Belag muss sich zwar auch erst noch einlaufen, doch er scheint weich zu sein. Die ganz guten Zeiten läuft man eher auf härteren Belägen, weil man sich besser abstoßen und so die Kraft besser nutzen kann“, so Hasmüller, der aber hinzufügt: „Die alte Bahn war steinhart, es war höchste Zeit, dass da was gemacht wurde. Im weiten Umkreis war das die Laufbahn mit dem ältesten Belag.“ Das gilt laut Hasmüller auch für die Weitsprunggruben, die nun mit frischen Quarzsand aufgefüllt wurden. Bei aller Freude über die Sanierung, ärgert sich der LG-Chef dennoch: „Die sanitären Anlagen hätten auch eine Renovierung vertragen, genauso wie die Lautsprechanlage.“

Welche Zeiten auf der runderneuerten Bahn möglich sind, wird sich erst im Frühjahr bei den Kreismeisterschaften feststellen lassen. Bis dahin ist aber noch Zeit. Erstmals auf die neue Bahn wagen sich am heutigen Mittwoch die Kollegen des LC Aichach, die am Abend ihre Vereinsmeisterschaft austragen. LCA-Vorsitzender Georg Lechner ist optimistischer, was die Zeiten für seine Langstreckenläufer angeht: „Ein schneller Belag kann gerade auf den längeren Distanzen einige Sekunden bringen.“ (mit hokr)