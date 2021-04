Nach Sprung über 200: Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt weiter

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter. Sie liegt am Freitag bei 213,9. Wo das Wittelsbacher Land damit im Vergleich steht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich am zweiten Tag infolge über der 200er-Schwelle. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt sie am Freitag bei 213,9 - und damit leicht höher als am Vortag (205), als die Zahl explosionsartig gestiegen war.

Nur einmal lag die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg höher

Seit Beginn der Pandemie bewegte sich die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nur einmal über dem aktuellen Wert: am 6. November. Für diesen Tag waren - damals noch vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) - 218 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden.

Zum Vergleich: Für Bayern meldet das RKI am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz 181, deutschlandweit liegt sie bei 164.

Krankenhaus Aichach: Zahl der Corona-Patienten im Landkreis steigt

Die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus ist leicht gestiegen. Wurden dort am Donnerstag neun positiv Getestete stationär behandelt, waren es am Freitag zehn. Fünf Patienten liegen auf der Intensivstation, vier davon müssen beatmet werden.

Lesen Sie dazu auch: