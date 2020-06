17:01 Uhr

Nach Starkregen: Pegelstände in Aichach und Dasing sinken wieder

Die Wasserstände im Wittelsbacher Land sind durch die starken Regenfälle angestiegen. Warum es trotz Überläufen keinen Grund zur Sorge gibt.

Heftige Regenfälle haben im Landkreis Aichach-Friedberg die Pegelstände der Paar ansteigen lassen. Stellenweise trat der Fluss über die Ufer, etwa am Überlaufgraben am Düker nahe Ecknach.

Keine Hochwassergefahr in Aichach-Friedberg

Hochwassergefahr bestand allerdings zu keinem Zeitpunkt. Am höchsten waren die Pegelstände an den Messstationen in Aichach und Dasing am Dienstag. Gegen 14 Uhr erreichte der Pegel am Blauen Steg in Aichach 1,39 Meter und löste damit die Meldestufe 1 aus. Das bedeutet, dass es stellenweise zu kleineren Ausuferungen kommen kann. In Dasing wurde diese Stufe erst gar nicht erreicht. 1,07 Meter war am Dienstag um 5 und 7 Uhr der Höchstwert.



Seit Dienstagabend gehen die Pegelstände an beiden Messpunkten immer weiter zurück, sodass auch in Aichach die Meldestufe 1, die bei 1,25 Metern beginnt, wieder aufgehoben ist. (AZ)

