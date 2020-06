vor 56 Min.

Nach Unfall mit Auto: Zwei Radlerinnen im Krankenhaus

Ein Odelzhausener kollidiert mit einer Radfahrerin zwischen Wiedenzhausen und Lukka. Diese wird auf eine weitere Radlerin geschleudert.

Gleich zwei Radfahrerinnen verletzten sich am Samstagabend. Gegen 20 Uhr fuhr ein 19-jähriger Odelzhausener mit seinem Renault auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Lukka. Kurz nach dem Ebertshausener See übersah der junge Mann eine in gleicher Richtung fahrende 38-jährige Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau aus Odelzhausen auf eine weitere vor ihr radelnde 35-Jährige geschleudert.

Zwei Radfahrerinnen mit leichten Verletzungen

Beide Radfahrerinnen stürzten zu Boden und erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Frauen ins Klinikum Dachau. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. (AZ)

