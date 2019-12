vor 2 Min.

Nach Unfall und Brand: Schaden auf der B 300 ist behoben

Der Schaden, den ein brennender Brotlaster vor einer Woche auf der B300 hinterlassen hatte, wurde nun behoben. Der Verkehr fließt nun wieder.

Vor einer Woche ist ein mit Brot beladener Lastwagen auf der B300 bei Aichach komplett ausgebrannt. Die Fahrbahndecke wurde dabei stark beschädigt.

Nach Unfall: Brotlaster brennt auf B300 aus

Am Donnerstag ist der Asphalt an der Unfallstelle zwischen den Auffahrten Aichach-Süd (Klingen) und Ecknach ausgetauscht worden. Der Verkehr war bis in die späten Abendstunden durch Aichach umgeleitet worden. Jetzt ist die Fahrt wieder frei. (AN)

17 Bilder In Bildern: Feuerwehr löscht brennenden Laster auf B300 Bild: Elias Koppold /Feuerwehr Aichach

Themen folgen