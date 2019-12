vor 18 Min.

Nach Verpuffung brennt Heizung in Autohaus in Aichach

Durch eine Verpuffung ist eine Heizung in einem Autohaus in Aichach in Brand geraten. (Symbolfoto)

40-jähriger Monteur wird bei Wartungsarbeiten an der Ölheizung der Firma an der Augsburger Straße verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Eine Verpuffung hat es am Mittwochvormittag um 9.50 Uhr in einem Autohaus an der Augsburger Straße in Aichach gegeben, berichtet die Polizei. Dadurch geriet die Heizung in Brand. Ein 40-Jähriger wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Wartungsarbeiten an der Ölheizung

Laut Polizei hatte der 40-jährige Monteur Wartungsarbeiten an der Ölheizung vorgenommen. Nach einer Verpuffung geriet die Heizung in Brand. Feuerwehr und Rettungsdienste wurden alarmiert.

Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter war das Feuer aber bei Eintreffen der Feuerwehr schon gelöscht.

Brandverletzung und Rauchgasvergiftung

Der 40-Jährige zog sich eine Brandverletzung am Bein und eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gebracht.

Ein Schaden am Gebäude ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden, so die Polizei. Zur Schadenshöhe an der Ölheizung liegen bislang keine näheren Informationen vor. (bac)

Themen folgen