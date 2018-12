vor 26 Min.

Nach Weihnachten: Was bei uns alles umgetauscht wird

Ein Mann hält in einem Kaufhaus Kassenbon und Turnschuhe in den Händen. Nach Weihnachten werden tausende Geschenke umgetauscht

Plus Die Händler in Aichach sind überwiegend kulant. Was es beim Umtausch von Weihnachtsgeschenken zu beachten gilt.

Von Katja Röderer

Das Christkind kann durchatmen. Für dieses Jahr ist die Arbeit getan; die Geschenke sind verteilt und meist auch freudig ausgewickelt worden. Ganz anders ergeht es vielen Verkäufern im Wittelsbacher Land in diesen Tagen. Für sie ist noch nicht an Durchschnaufen zu denken. Denn nicht immer hat das Christkind ein glückliches Händchen bewiesen und das perfekte Geschenk unter den Christbaum gelegt. Was nicht passt, nicht gefällt oder doppelt geschenkt wurde, kann nun umgetauscht werden. Die befragten Händler in Aichach sind kulant. Getauscht wird mit Kassenzettel, auch wenn die Ware in einwandfreiem Zustand verkauft wurde. Verpflichtet sind die Händler dazu nicht.

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das Web-Paket Meine Vorteile Schließen

Bei Lederwaren Kögl sind die Zahlen beim Umtausch seit Jahren in etwa konstant, berichtet Irene Kögl-Knopp. Es seien vor allem Geldbörsen, die nach Weihnachten gegen ein anderes Modell eingetauscht werden. Eine Geldbörse müsse sehr gut zu den Anforderungen des Besitzers passen, erklärt Irene Kögl-Knopp. Gar nicht so einfach, so etwas für jemanden auszusuchen. Und weil sich herumgesprochen hat, dass es noch schwieriger werden kann, für eine Frau die richtige Handtasche auszuwählen, entscheiden einige Frauen gern selbst über das Modell und lassen die Tasche dann zurücklegen, bis das Christkind kommt und sie kauft. „Viele Männer sind froh über solche Hinweise“, weiß die Verkäuferin. Doch es geht auch ohne Unterstützung. Ganz knapp vor Heilig Abend würden die Kunden oftmals Gutscheine für Lederwaren kaufen, die jetzt eingelöst werden. Nach Weihnachten: Das wird in Aichach umgetauscht Nebenan bei Madame Dessous rät Christine Lindele von vornherein zu Gutscheinen. Unterwäsche müsse genau passen, erklärt die Inhaberin. Die exakte Größe der Beschenkten würden viele Kunden auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken aber oft nicht sagen können. Passen sollte die neue Kleidung freilich schon. Wer sich in der Größe verschätzt hat, kann bei Burkhard Mode & Sport das Weihnachtsgeschenk deshalb umtauschen. Auch wenn der Pulli oder das Hemd so gar nicht den Geschmack des Beschenkten trifft, sei es für eine gewisse Zeit nach Weihnachten noch möglich, ein anderes Modell auszuwählen, wie Inhaber Robert Burkhard sagt. Er glaubt allerdings, dass früher mehr Waren zwischen den Jahren umgetauscht wurden als heute. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nur sehr wenig Umtauschanfragen bekommt Ute Schelinski im Schmuckgeschäft Edelstein & Perle. „Schmuck wird selten getauscht“, berichtet sie. Obwohl Ketten, Ringe oder Ohrringe beliebte Geschenke zu Weihnachten seien. Nach den Feiertagen kommen die Kunden eher ins Geschäft, um beispielsweise die Größe eines Ringes anzupassen. Häufiger sind Tauschgeschäfte dagegen im Bücherladen Rupprecht. So erklärt die Aichacher Filialleiterin Susanne Schneider, dass die Beschenkten beispielsweise mit Büchern in den Laden kämen, die sie Dank des Christkindes nun doppelt hätten. „Sie suchen sich dann ein anderes Buch aus“, sagt Susanne Schneider. Hier werden jetzt außerdem Büchergutscheine eingelöst, die das Christkind gebracht hat.

Themen Folgen