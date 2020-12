vor 25 Min.

Nach Wintereinbruch: Unfallserie im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Der Wintereinbruch im Landkreis Aichach-Friedberg hat am Dienstag eine Reihe von Verkehrsunfällen ausgelöst. Der Sachschaden ist hoch, ein Mann wurde verletzt.

Von Max Kramer

Am Dienstag hat der Winter endgültig das Wittelsbacher Land erreicht. Seit den Morgenstunden schneite es im Landkreis teils heftig - mit unmittelbaren Konsequenzen auf den Straßen. Allein zwischen 5.30 Uhr und 8.15 Uhr registrierte die Polizeiinspektion Aichach sieben witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Nicht immer blieb es bei Sachschäden.

Auto überschlägt sich: 49-Jähriger bei Unfall nahe Handzell verletzt

Leichte Verletzungen trug ein 49-jähriger Mann davon, der in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße zwischen Pöttmes und Gundelsdorf unterwegs war. Auf Höhe Handzell kam er rechts von der Straße ab und fuhr die dortige Böschung hinauf. Was dann passierte, schilderte die Polizei so: „Als die Geschwindigkeit nachließ, setzte die Schwerkraft ein und das Fahrzeug purzelte mit seitlichen Überschlägen zur Fahrbahn zurück." Grund für den Unfall sei Schneeglätte sowie "nicht angepasste Geschwindigkeit" gewesen. Außerdem war das Fahrzeug offenbar mit Sommerreifen unterwegs.

Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 4000 Euro. Die Staatsstraße musste wegen des Unfalls gesperrt werden, die Feuerwehr Handzell richtete eine Umleitung ein.

Wintereinbruch: Hoher Sachschaden bei Unfallserie rund um Aichach

Etwas glimpflicher endeten die drei folgenden Verkehrsunfälle: Fast zeitgleich, um etwa 6.45 Uhr, kamen ein 21-Jähriger bei Schiltberg mit einem Pkw sowie ein 16-Jähriger bei Affing mit einem Leichtkraftfahrzeug von der Straße ab. Verletzt wurde dabei niemand, einzig an dem Leichtkraftfahrzeug entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Kurz darauf ereignete sich auf der Maria-Birnbaum-Straße in Sielenbach ein Auffahrunfall. Er fiel jedoch so leicht aus, dass die Polizei nicht am Ort des Geschehens war.

Deutlich heftiger krachte es um etwa 7.30 Uhr im Aichacher Ortsteil Edenried. Dort fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lkw auf der Dorfstraße in Richtung Norden. Vor einer Rechtskurve hielt er am rechten Fahrbahnrand an, um ein entgegenkommendes Räumfahrzeug durchfahren zu lassen. Ein Linienbus, der dem Räumfahrzeug folgte, geriet auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und streifte mit seiner linken Seite den stehenden Lkw-Anhänger. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Im Omnibus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

27-Jährige mit Fahrfehler nahe Baar - 1000 Euro Sachschaden an BMW

Zum Einsatz gerufen wurde die Feuerwehr Affing um kurz vor 8 Uhr. Zwischen Frechholzhausen und Derching war ein Pkw von der Straße abgekommen und frontal in die Leitplanke geprallt. Die Feuerwehr sicherte die Straße ab und säuberte die Einsatzstelle. Wie hoch der Sachschaden ist und ob Personen verletzt wurden, blieb zunächst offen.

Nach einem Unfall zwischen Frechholzhausen und Derching war die Feuerwehr Affing im Einsatz. Der Wintereinbruch im Landkreis Aichach-Friedberg löste zahlreiche Verkehrsunfälle aus. Bild: Wolfgang Rieß

Den Abschluss der morgendlichen Unfallserie bildeten Ereignisse in Baar. Eine 27-jährige Frau fuhr um 8.15 Uhr mit ihrem BMW auf der Staatsstraße von Unterbaar in Richtung Thierhaupten. Aufgrund eines Fahrfehlers brach das Heck rund zwei Kilometer nach dem Ortsende von Unterbaar aus. Der BMW landete daraufhin im Graben. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro.

Wegen Schnee: 19 Verkehrsunfälle im Landkreis Dachau

Auch in den Nachbar-Landkreisen kam es winterbedingt zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Die Dachauer Polizei wurde etwa im Verlauf des Vormittags 19 Mal gerufen. Es blieb dort meistens bei Sachschäden, schwer verletzt wurde niemand.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen