vor 7 Min.

Nach dem Einschüren brennt es im Keller

Nach dem Einschüren ist es am Dienstag in Haunswies zu einem Brand im Keller gekommen. Der Bewohner sieht starken Rauch aufsteigen und alarmiert die Feuerwehr.

Nach dem Einschüren ist es am Dienstagvormittag zu einem Brand in einem Keller in Haunswies gekommen. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch im Griff. Dem 53-jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses war laut Mitteilung der Polizei um 10.40 starker Rauch aufgefallen, der vom Keller des Hauses ausging. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Nachdem die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Affing, Gebenhofen und Haunswies den Brand bekämpft hatten, konnten sie auch die Ursache ausfindig machen. Eine 82-jährige Bewohnerin des Hauses hatte zuvor im Keller die Holzheizung nachgeschürt. Dabei war offensichtlich Glut herausgefallen und hatte Brennholz entzündet, das neben der Heizung gelagert war. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren sei es zu verdanken, dass sich der Schaden mit etwa 10000 Euro noch in Grenzen halte, so die Polizei. (jca)

