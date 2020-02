Nach dem Sturm: Straßen sind frei, Züge fahren weiterhin nicht

Plus Nach dem Orkan normalisiert sich die Lage im Wittelsbacher Land. Die Kreisstraßen sind frei, Züge fahren aber weiterhin nicht. Und Fachleute warnen: Wälder meiden.

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Die Feuerwehren im Landkreis stellen sich jedenfalls darauf ein, dass auch in den nächsten Tagen noch einige Arbeiten auf sie zukommen. Auch auf den Bahnstrecken im Wittelsbacher Land gab es am Dienstag noch Einschränkungen. Der Wetterbericht sagt zudem schon ein weiteres Sturmtief vorher.

Kreisbrandrat Christian Happach blickt zufrieden auf die Arbeit der Landkreisfeuerwehren zurück. „Das seit etwa acht Jahren eingeführte Koordinierungssystem hat funktioniert und sich bewährt."Die starken Windböen, die auch noch in der Nacht zum Dienstag wehten, verursachten keine weiteren großen Schäden. Am Vormittag waren noch die Feuerwehren in Aichach und Friedberg mit den Drehleiterfahrzeugen unterwegs, um kleinere leichte Sturmschäden zu beseitigen.

Polizei und Feuerwehr verzeichnen nur noch kleinere Einsätze

Die Aichacher Polizei meldete am Dienstagmittag nur noch vereinzelte sturmbedingte Einsätze. Am Montag hatten die Aichacher und die Friedberger Polizei jeweils noch rund 20 sturmbedingte Einsätze gemeldet. In Aichach blockierte am Dienstag um 2.10 Uhr ein umgestürzter Baum die „alte B300“ zwischen Neulwirth und Oberneul; etwa eine Viertelstunde später lag ein umgestürzter Baum auf der Flurstraße auf Höhe des Sportplatzes. Gegen 4.50 Uhr blockierte ein umgefallener Baum in Kühbach die Straße auf Höhe des Funkmasts. Die Freiwillige Feuerwehr Kühbach kümmerte sich darum. Gegen 6.15 Uhr blockierte ein weiterer umgestürzter Baum die Ortsverbindungsstraße zwischen den Affinger Ortsteilen Gebenhofen und Aulzhausen.

Wie die Polizei in Friedberg mitteilt, kippte in Dasing im Verlauf des Sturmtiefes „Sabine“ an der Taitinger Straße ein Bauzaun gegen ein geparktes Auto. Dabei entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Vollsperrungen an Kreisstraßen in Aichach-Friedberg aufgehoben

Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am frühen Dienstagnachmittag mitteilte, wurden die sturmbedingten Vollsperrungen an den Kreisstraßen AIC9 Aindling-Gamling, AIC22 Landmannsdorf-Burg-adelzhausen und AIC12 Ottmaring-Kissing aufgehoben. Insgesamt war der Landkreis mit einem "blauen Auge" davongekommen.Während die Autofahrer größtenteils wieder freie Fahrt hatten, brauchen Zugpassagiere weiterhin Geduld. Am späten Vormittag teilte die Pressestelle der Bayerischen Regiobahn ( BRB) mit, dass die Strecke zwischen Aichach und Schrobenhausen nach wie vor gesperrt sei. Die Räumungsarbeiten hätten begonnen, so die BRB. Doch nach wie vor gebe es keine Prognose, wann die Arbeiten beendet seien. Dem Unternehmen zufolge verkehren auf der Strecke fünf Taxis im Ersatzverkehr.

Wertstoffsammelstellen bleiben heute geschlossen

Auch die Leerung der Abfalltonnen läuft im Landkreis Aichach-Friedberg dem Landratsamt zufolge wieder normal. Teilweise gibt es durch den Ausfall am Montag eine Verzögerung um einen Tag. Die Bürger werden aber gebeten, die Gefäße zum regulären Leerungstag bereitzustellen. Die Wertstoffsammelstellen im Landkreis bleiben am Dienstag noch geschlossen und nehmen am Mittwoch wieder den regulären Betrieb auf.

Waldbesitzervereinigung warnt: Nicht in den Wald gehen!

Bernhard Breitsameter, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach, ging am Dienstagmittag von etwa anderthalb bis zwei Metern Schadholz pro Hektar Waldboden aus. Er verglich das Ausmaß des Schadens mit Sturm „Friederike“ vom Januar 2018. Zu etwa 80 Prozent seien Fichten umgestürzt. Einer Faustregel zufolge hielten sie ab einer Windgeschwindigkeit von etwa 100 Stundenkilometern nicht mehr stand. Am Augsburger Flughafen seien 107 Stundenkilometer gemessen worden. Aber auch Kiefern, Ahorne und Buchen waren betroffen.

Da von Mittwoch auf Donnerstag und zum Sonntag weitere starke Winde vorhergesagt sind, appellierte Breitsameter dringend an Waldbesitzer, Waldarbeiter und Erholungssuchende, nicht in den Wald zu gehen – auch nicht, um Schäden zu beseitigen. Die Gefahr, dass Äste oder Gipfelteile herabstürzten, sei zu groß.

