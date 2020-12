vor 33 Min.

Nach dem Wasserschaden kommt der Schimmel: Kita Bergen bleibt zu

Der Wasserschaden in der Kita Bergen hat größere Folgen als befürchtet: Jetzt gibt es auch noch einen Schimmelbefall.

Plus Die Kita Bergen muss nach dem Wasserschaden länger geschlossen bleiben, als erhofft. Denn jetzt ist auch noch Schimmel aufgetaucht. So geht es jetzt weiter.

Von Carmen Jung

Ein Unglück kommt selten allein. Im Fall der Kindertagesstätte in Bergen behält das alte Sprichwort jedenfalls recht. Ein Wasserschaden machte zunächst den Auszug der Kinder ins Pfarrheim nötig. Die Hoffnung, bald wieder in die Räume am Gloggerberg zurückkehren zu können, haben sich nicht erfüllt. Jetzt ist der Schimmel drin.

Zweite Bürgermeisterin vertritt Ersten Bürgermeister

Zweite Bürgermeisterin Christine Schmid-Mägele leitete am Dienstag die Gemeinderatssitzung in Vertretung des erkrankten Bürgermeister Markus Winklhofer. Seine Erkrankung ist verschleppter Natur und - das sei in diesen Zeiten erwähnt - nicht ansteckend. Seine Stellvertreterin informierte die Ratskollegen über ein Schreiben des Gemeindechefs. Darin heißt es: "Leider haben sich unsere Hoffnungen auf eine kurze Instandsetzungsdauer nicht erfüllt." Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: Die knapp 50 Kindergartenkinder können weiterhin das Provisorium besuchen, das kurzfristig für Anfang Oktober im Pfarrheim eingerichtet worden war.

Der Wasserschaden fällt im Heizungsraum der Kita Bergen auf

Mitte September war der Wasserschaden im Heizungsraum zutage getreten. Es sickerte in die Bodenplatte, verteilte sich und begann, die Wände hochzuklettern. Wochenlang dauerten die daraufhin nötigen Arbeiten. Wände und Fußböden wurden geöffnet und getrocknet. Nach einer Raumluftprüfung sollten die Kinder wieder zurückkehren. Die ist allerdings negativ ausgefallen. Er stellten sich erhöhte Schimmelwerte heraus. Jetzt sind laut Winklhofer weitere Reinigungs-und Rückbauarbeiten nötig - und dann eine erneute Prüfung. Erst wenn die Werte unbedenklich sind, kann das Gebäude wiederhergestellt werden.

Die gepflasterte Fläche vor dem Pfarrheim in Mühlhausen ist, solange hier der Kindergarten wohnt, hermetisch durch einen Bauzaun abgeriegelt. Bild: Martin Golling

Immerhin ist das Ausweichquartier gesichert. Die Pfarrei Mühlhausen hat ebenso zugestimmt wie das Landratsamt, dass die Mädchen und Buben aus Bergen weiter im Mühlhauser Pfarrheim betreut werden können. Schmid-Mägele, die die Sitzung unaufgeregt und souverän leitete, gab in diesem Zusammenhang den Dank des Bürgermeisters weiter. Winklhofer bedankte sich bei den Betroffenen außerdem für ihre "große Geduld in dieser schwierigen Gesamtsituation".

