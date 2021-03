17:33 Uhr

Nach ruckartigem Anstieg: Inzidenzwert in Aichach-Friedberg sinkt wieder

Der Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt auf 27,5. Ein neuer Corona-Fall an der Grundschule Rehling. An Schnelltestzentren herrscht reger Betrieb.

Von Max Kramer

Nach dem ruckartigen Anstieg zum Wochenstart ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg wieder gesunken. Hatte er wegen Meldeverzögerungen am Dienstag bei 31,2 gelegen, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für Mittwoch 27,5 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Im Vergleich steht das Wittelsbacher Land damit weiterhin gut da: Für Bayern meldete das RKI den Inzidenzwert 70, deutschlandweit liegt er bei 65.

Niedrige Inzidenz in Aichach-Friedberg wirkt sich auf Krankenhaus aus

Die seit Wochen niedrigen Inzidenzwerte wirken sich auch weiterhin auf die Situation am Aichacher Krankenhaus aus. Am Mittwochmorgen mussten dort drei Corona-Patienten stationär behandelt werden. Zwei Personen liegen auf der Intensivstation, beide müssen beatmet werden. Hinzu kommen in Aichach zwei Verdachtsfälle. Für den zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg meldete das Landratsamt weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

46 Landkreisbewohner in vergangener Woche positiv auf Corona getestet

Einen neuen Corona-Fall gibt es an der Grundschule Rehling. Nachdem ein Schüler positiv getestet wurde, befinden sich derzeit sieben enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Insgesamt sind seit März 3559 Landkreis-Bewohner positiv getestet worden. 46 Fälle wurden in der vergangenen Woche registriert - davon neun in Aichach, fünf in Friedberg, drei in Kissing und sechs in Mering. Im Wittelsbacher Land sind bislang 88 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ums Leben gekommen.

An den drei Schnellteststationen in Mering, Friedberg und Pöttmes, die der Landkreis gemeinsam mit dem BRK-Kreisverband betreibt, herrscht nach Auskunft des Landratsamts "reger Betrieb". An den ersten neun Tagen seien insgesamt 677 Tests durchgeführt worden, zwei Ergebnisse waren positiv.

Zahl der Mutationen im Wittelsbacher Land steigt auf 23

Unterdessen steigt die Zahl der Mutationen im Landkreis - insgesamt jedoch auf überschaubarem Niveau. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, wurden bislang 23 Fälle von Mutationen im Wittelsbacher Land nachgewiesen. 13 Mal handelte es sich um die britische, einmal um die südafrikanische Variante. Neunmal konnte sie demnach nicht genauer diagnostiziert werden.

