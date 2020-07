01.07.2020

Nach zwei Jahren Sperrung: Brücke in Gebenhofen wird neu gebaut

Plus Seit über zwei Jahren ist die Brücke unweit der Gebenhofener Sportanlage gesperrt. Jetzt gibt es Neuigkeiten in Sachen Neubau.

Von Carmen Jung

Seit über zwei Jahren ist die Brücke unweit der Gebenhofener Sportanlage gesperrt. Sie ist derart baufällig, dass das Risiko einer Benutzung viel zu groß ist. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer, darunter vor allem Landwirte, vermissen die Verbindung vom Gebenhofener Saumweg zur Straße in Richtung Aulzhausen.

Jetzt steht fest, wann die Brücke neu gebaut wird

Nun steht fest: Im August starten die Arbeiten für den Neubau. Bis Ende des Jahres, so lautet die Auskunft von Bürgermeister Markus Winklhofer, soll die neue Brücke fertig sein. Der Neubau ist so ausgelegt, dass er ohne Beschränkung für den Verkehr freigegeben werden kann.

Die Kosten für das Bauwerk in Stahlbetonbauweise, für das eine Tiefgründung mit Bohrpfählen nötig ist, werden auf 280.000 Euro geschätzt. Im nichtöffentlichen Teil befasste sich der Affinger Gemeinderat am Dienstag mit der Vergabe der Bauarbeiten. Bürgermeister Winklhofer will das Ergebnis in der nächsten Sitzung bekannt geben.

Die Brücke "Am Weberanger" startet im August

Das gilt auch für die Brücke zur Erschließung des neuen Baugebiets „Am Weberanger“ in Mühlhausen, die ebenfalls ab August gebaut wird.

