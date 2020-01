Nach zwei Unfällen: Eines von zwei Verfahren gegen Busfahrer eingestellt

Plus Ein Busfahrer war in nur einer Woche in zwei Unfälle bei Inchenhofen und Walchshofen verwickelt. Ein Verfahren gegen ihn ist eingestellt, das zweite läuft noch.

Welche Folgen haben zwei Unfälle für einen Busfahrer, in die er in nur einer Woche im Sommer verwickelt war? Wie die Staatsanwaltschaft Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann inzwischen gegen die Zahlung eines mittleren dreistelligen Betrags eingestellt.

Im anderen Fall – in dem die Polizei ihn wegen Vortäuschens einer Straftat angezeigt hatte – laufen die Ermittlungen noch, wie Matthias Nickolai, Sprecher der Staatsanwaltschaft, sagte.

Bus prallt bei Inchenhofen frontal in entgegenkommendes Auto

Im August vergangenen Jahres war der damals 36-jährige Busfahrer innerhalb von drei Tagen in zwei Unfälle involviert.Am 28. August krachte er auf der Kreisstraße AIC 1 am Ortsausgang von Inchenhofen in Richtung Pöttmes frontal in ein entgegenkommendes Auto. Zuvor war er nach damaligen Angaben der Polizei mit seinem leeren Linienbus in einer Kurve über die Mittellinie geraten. Der 24-jährige Autofahrer konnte nicht ausweichen. Die Leitplanken stehen an der Stelle unmittelbar neben der Straße.

Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Das Verfahren in diesem Fall wurde nun gegen eine Geldzahlung eingestellt.

Nur zwei Tage vorher war der Mann in einen weiteren Unfall verwickelt

Wie die Aichacher Polizei damals auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, war derselbe Busfahrer nur zwei Tage zuvor an einem weiteren Unfall nahe dem Aichacher Stadtteil Walchshofen beteiligt gewesen: Anfangs hieß es, ein unbekannter Mercedesfahrer habe – ebenfalls auf der Kreisstraße AIC 1 – einen Traktor überholt und dabei den entgegenkommenden Bus übersehen.

Dessen Fahrer habe seinen mit mindestens sechs Passagieren besetzten Bus an den Straßenrand gelenkt, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden. Daraufhin sei der Bus in den Graben gerutscht.

Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat laufen weiter

Doch bald darauf kamen die Beamten zu neuen Erkenntnissen. Sie zeigten den Busfahrer wegen Vortäuschens einer Straftat an.Weitere Details dazu gaben sie nicht bekannt. Nach ihren Angaben stand der Fahrer zurzeit des Unfalls unter dem Einfluss von Medikamenten. Noch immer ist offen, was die Ermittlungen in diesem Fall ergeben. Sie sind Nickolai zufolge noch nicht abgeschlossen.