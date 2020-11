vor 18 Min.

Nachfolge für Friedrich Pürner im Gesundheitsamt steht noch nicht fest

Plus Friedrich Pürner, der Teile der bayerischen Corona-Strategie kritisiert, wird versetzt. Noch ist unklar, wer ab Montag das Gesundheitsamt in Aichach übernimmt.

Von Marlene Weyerer

Ab Montag soll es einen neuen Gesundheitsamtsleiter oder eine neue Gesundheitsamtsleiterin im Landkreis Aichach-Friedberg geben. Wer das sein soll, ist allerdings noch komplett unklar. Und das bei ständig steigenden Corona-Zahlen. Eines ist laut Landratsamtssprecher Wolfgang Müller klar: Sowohl für die Person, die als Leiter beginnt, als auch für die Mitarbeiter des Gesundheitsamts ist es eine schwierige Situation.

Der bisherige Gesundheitsamtsleiter, Dr. Friedrich Pürner, hatte wiederholt Teile der bayerischen Corona-Strategie kritisiert. Diese Woche Dienstag kam dann die überraschende Meldung, dass er versetzt wird. Direkt ab nächster Woche soll jemand anderes sein Amt übernehmen. Pürner empfindet seinen Wechsel nach eigener Aussage als "Strafversetzung". In einer Pressemitteilung der Regierung hieß es: "Am Landesinstitut für Gesundheit wird ein neues Sachgebiet für den Öffentlichen Gesundheitsdienst aufgebaut." Dafür werde "ein Arzt mit langjähriger Erfahrung an einem Gesundheitsamt gebraucht".

Diese Woche Dienstag kam dann die überraschende Meldung, dass Friedrich Pürner versetzt wird. Bild: Claudia Bammer

Regierung von Schwaben hat noch keinen Nachfolger für Pürner

Die Regierung kündigte an, seine Stelle werde "unverzüglich nachbesetzt". CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko betonte am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion, dass es keine "Vakanz" geben werde. Am Donnerstag ist die Nachfolge aber noch unklar. Die Entscheidung liegt bei der Regierung von Schwaben. Deren Pressesprecher Karl-Heinz Meyer sagte, ein Name stehe noch nicht fest. "Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran."

Auf die Frage, ob dann überhaupt ab Montag ein Amtschef seine Arbeit starten könne, wusste Meyer keine Antwort. Das Landratsamt Aichach-Friedberg weiß ebenfalls noch nichts. Landratsamtssprecher Müller sagt, man gehe davon aus, dass am Montag jemand das Amt antrete. Ansonsten könnte laut Müller fürs Erste Dr. Viktoria Schaefer einspringen. Schaefer ist derzeit Pürners Stellvertreterin.

Die Person, die ab Montag kommen soll, übernimmt eine Behörde mit knapp 20 Mitarbeitern. Darunter fallen zum Beispiel die pensionierten Polizisten, die in der Krise aushelfen. Insgesamt ist die Behörde stark gewachsen: Seit Beginn der Corona-Krise sind laut Müller sechs neue Mitarbeiter dazugekommen. Derzeit sind auch weitere Stellen für sogenannte Contact-Tracer (übersetzt Kontakt-Sucher) ausgeschrieben. Diese sind nicht nur für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen zuständig.

Sie rufen auch alle Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, regelmäßig an. "Es ist ja nicht zwangsläufig so, dass jeder Familie hat", so Müller. Deswegen werde der Kontakt gehalten. Anfang dieser Woche hat das Gesundheitsamt acht sogenannte Abordnungen bekommen, Personen, die aus anderen Behörden abgeordnet wurden, um das Gesundheitsamt zu unterstützen. Das wird laut Müller in ganz Bayern gemacht.

Aichach-Friedberg: 455 Menschen in Quarantäne

Müller sagt, der neue Leiter werde von der ersten Minute voll gefordert sein. Er ist sich sicher, dass die Person fachlich gut vorbereitet sein wird. "Aber die Situation im Landkreis ist dann neu", sagt Müller. In der derzeitigen Situation im Landkreis sei es schwierig, neu dazuzukommen. Es sei schon so, "dass die Person ins kalte Wasser geworfen wird". Auch für die Mitarbeiter werde der plötzliche Wechsel schwierig.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für den Kreis Aichach-Friedberg laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 193,09 (Stand: 05.11., 8 Uhr). Die Inzidenz liegt seit etwa zwei Wochen in Aichach-Friedberg deutlich über dem Grenzwert von 50. Im Wittelsbacher Land sind in den vergangenen sieben Tagen 295 Menschen positiv auf Corona getestet worden. 18 Corona-Patienten werden im Aichacher Krankenhaus stationär behandelt. Sieben davon liegen auf der Intensivstation, sechs werden beatmet. Insgesamt haben sich seit Anfang März laut Landratsamt 1141 Menschen im Wittelsbacher Land mit dem Coronavirus infiziert. 21 davon sind gestorben. Als Kontaktpersonen befinden sich derzeit 524 Menschen in Quarantäne.

Neue Corona-Fälle: An der Grundschule Dasing müssen wegen zwei positiv getesteter Personen zwei Klassen zu Hause bleiben. In der Asylunterkunft Aichach sind wegen zwei positiv getesteter Personen acht Kontaktpersonen in Quarantäne. In der Asylunterkunft in Mering sind 27 Menschen positiv getestet und 85 Kontaktpersonen in Quarantäne.

