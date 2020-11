vor 2 Min.

Nachfolge von Gesundheitsamtsleiter Pürner steht fest

Die Versetzung von Friedrich Pürner, Gesundheitsamtsleiter im Landkreis Aichach-Friedberg, hat für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt ist die Nachfolge geklärt.

Von Max Kramer

Es war eine Maßnahme, die für viel Aufsehen sorgte: Friedrich Pürner, bisheriger Leiter des Gesundheitsamts im Landkreis Aichach-Friedberg, wurde ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) versetzt. Am Montag tritt er dort seinen Dienst an. Wer seine Nachfolge antreten sollte, war lange offen. Nun herrscht Klarheit.

Kirsten Höper wird Nachfolgerin von Gesundheitsamtsleiter Pürner

Wie die Regierung von Schwaben am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung erklärte, ist Dr. Kirsten Hörper die Nachfolgerin des umstrittenen Gesundheitsamtsleiters. Die Medizinaloberrätin war bislang am Gesundheitsamt des Landratsamts Augsburg tätig und wird den Posten ab Montag, 9. November, antreten - "vorübergehend", wie es in der Mitteilung heißt. Wie lange, blieb offen.

Landrat von Aichach-Friedberg dankt für rasche Unterstützung aus Augsburg

In der Mitteilung dankte Landrat Klaus Metzger seinem Amtskollegen Martin Sailer, Landrat im Landkreis Augsburg, für die "rasche Unterstützung". Dies zeige "einmal mehr die Solidarität unter den schwäbischen Landräten".

