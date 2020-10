vor 1 Min.

Nachhaltig leben: Beim Forum Z geht es um die Ernährungswende

Plus Beim Aktionstag Forum Z auf Schloss Blumenthal können die Besucher ihren ökologischen Fußabdruck ermitteln. Das Thema wird auch humorvoll aufgriffen.

Von Brigitte Glas

Heuer, im Corona-Jahr, ist alles anders. Im Frühjahr konnte das Forum Zukunft (Forum Z) überhaupt nicht stattfinden und jetzt war es nur im Freien möglich. Aber dank des besten Herbstwetters und des großen Interesses wurde am Sonntag eine gelungene Veranstaltung auf dem Schlossgut Blumenthal (Stadt Aichach) daraus.

„Im Dialog unter den Bäumen“ hatte die Gemeinschaft Blumenthal als Motto herausgegeben. „Bäume sind wichtig für unser ganzes Leben“ begründete Tino Horack, der Geschäftsführer von Schloss Blumenthal, die Entscheidung. „Die Bäume sind dabei sowohl unsere Partner und Unterstützer als auch Sinnbild für ein klimagerechtes Leben, denn nur sie geben uns den Sauerstoff zum Leben, reinigen die Luft, bieten Schatten für Mensch und Tier und spielen schon seit Urzeiten eine wichtige Rolle für uns Menschen.“

Ökolandbau aus der Sicht eines Biobauern erklärte Stephan Kreppold aus Wilpersberg. Bild: Brigitte Glas

Eben dort, unter den Bäumen im Schlosshof waren Infostände von verschiedenen Organisationen und eine Bühne aufgebaut. Wie schon bei den ersten drei Aktionstagen, ging es auch dieses Mal wieder darum, „nachhaltiges Leben in die Breite zu tragen“, so Horack. Im Forum Z geht es um die Hauptthemen Mobilität, Konsum, Energie und Wohnen. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr war die Ernährung.

Mehr ökologische und weniger billige Lebensmittel

Um die „Ernährungswende“, also hin zu mehr ökologischen und weniger billigen Lebensmitteln, ging es also. Hier könne jeder unterstützend wirken, um rasch Verbesserungen für Umwelt, Klima und Gesundheit herbeizuführen, erklärt Horack. „Außerdem hängt die Art, wie wir uns ernähren, stark mit der Entwicklung der biologischen Landwirtschaft, der Vermarktung von regionalen Bioprodukten und der Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammen“, sagte er.

Mit Humor ging das Thema der Kabarettist Ecco Meineke an. Bild: Brigitte Glas

Kathrin Seidel, die Projektmanagerin der „Ökomodellregion Paartal“, erläuterte dies in ihrem Kurzvortrag. Der Landkreis wolle den Anteil an Bio-Landwirtschaft erheblich steigern und Großküchen, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, Firmen oder Schulen zum Umstieg auf Bioprodukte animieren.

Mit Humor ging das Thema der Kabarettist Ecco Meineke an. Er präsentierte Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm „Das Thema ist gegessen“. Er bewies, dass Kabarett nicht immer lustig sein muss. Den Zuhörern blieb schon mal das Lachen im Halse stecken.

Dass Bio-Essen schmeckt und den etwas höheren Preis durchaus wert ist, bewies die Küche des Blumenthaler Biergartens. Über mangelnde Nachfrage wurde nicht geklagt. Im Gegenteil, das Personal kam ganz schön ins Schwitzen. Ökolandbau aus der Sicht eines Biobauern erklärte Stephan Kreppold.

Ehrliche Antworten auf dem "Faktenpfad"

Im ganzen Schlosshof unter den großen Rotbuchen, den Linden, den Birken, der Trauerweide, den Pappeln und den Kastanien hatten unter anderem die Ökomodellregion Paartal, der Bund Naturschutz, die Blumenthaler Gemeinschaft, der Wittelsbacher-Land-Verein, die Bürgerenergiegenossenschaft Bavariastrom und Greenpeace Augsburg ihre Infostände aufgebaut.

Ein ökologischer Fußabdruck beim Aktionstag „Forum Z“ in Blumenthal. Bild: Brigitte Glas

Und Mitmachen war ebenfalls angesagt. Auf einem „Faktenpfad“ konnte jeder seinen ökologischen Fußabdruck kontrollieren. Fragen wie „Wie kommst du zur Schule/Arbeit?“, „Bei welcher Temperatur wäschst du deine Wäsche?“ oder „Wie oft kaufst du neue Kleidung?“ waren ehrlich (!) zu beantworten.

Die Blumenthaler Gemeinschaft versucht, klimafreundlich und nachhaltig zu leben. Wie das geht, zeigte der Tag der offenen Tür, der parallel zum Forum Z stattfand.

