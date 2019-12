vor 19 Min.

Nachruf: Früherer Polizeichef Walter Kunesch gestorben

Der frühere Polizeichef Walter Kunesch ist mit 94 Jahren gestorben. Zwölf Jahre leitete er die Polizeiinspektion Aichach. Wie er die Stadt geprägt hat.

Von Katja Röderer

Walter Kunesch ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben. Der ehemalige Leiter der Aichacher Polizeiinspektion wird am heutigen Samstag auf dem Neuen Friedhof in Aichach beerdigt.

Walter Kunesch war bereits 1948 als Wachtmeister zur Stadtpolizei Aichach gekommen, wo er zunächst zu Fuß als Streifenpolizist zwischen Aindling und Hilgertshausen im damaligen Altlandkreis Aichach unterwegs war. Von 1973 bis 1985 leitete er die Aichacher Inspektion. In seine Amtszeit fiel die Strukturreform der Polizei, bei der Aichach zu einer selbstständigen Inspektion wurde. Er begleitete Gefangene des Aichacher Frauengefängnisses wie Vera Brühne oder Ilse Koch (KZ-Aufseherin) zu ihren Prozessen. 1972 war er zudem bei den Olympischen Spielen in München im Einsatz.

Nachruf: So prägte Walter Kunesch die Stadt Aichach

Von 1990 bis 1996 gestaltete CSU-Mitglied Kunesch das öffentliche Leben auch im Aichacher Stadtrat mit. Außerdem übernahm er den Vorsitz des Seniorenbeirats. Walter Kunesch war bei den Aichacher Ruheständlern aktiv und zwei Perioden lang Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Am Herzen lag ihm sein hauseigener Böhmerwald auf seinem Grundstück im Stadtteil Algertshausen. Der gebürtige Winterberger (Sudetenland) hat viel Zeit und Liebe darin investiert. Walter Kunesch hinterlässt zwei Söhne.

Am Samstag, 9 Uhr in der Aichacher Stadtpfarrkirche.

Themen folgen