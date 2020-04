vor 51 Min.

Nachruf: Trauer um Oberbaarer Wirt Konrad Bartlmä

Mit 87 Jahren stirbt Konrad Bartlmä, der Wirt des gleichnamigen Gasthauses in der Gemeinde Baar. Wie geht es nun weiter?

Von Johann Eibl

Das Gasthaus Bartlmä in Oberbaar trägt Trauer. Denn mit Konrad Bartlmä ist in der vergangenen Woche der Wirt von Oberbaar im Alter von 87 Jahren verstorben. Ein Mann, der immer in diesem Ort und in dieser Wirtschaft gelebt hat. Elli Bartlmä, die Witwe, teilt mit: „Er ist aus diesem Haus geboren und hat dort auch immer gelebt – bis auf drei Jahre, in denen er beim Ottillinger in Pöttmes Metzger gelernt hat.“ Mit Elli Bartlmä trauern zwei Töchter und vier Söhne.

2016 durfte im Familienkreis noch mal ordentlich gefeiert werden. Da beging das Ehepaar seine goldene Hochzeit. Seither hatten bei Konrad Bartlmä die Kräfte nachgelassen. Elli Bartlmä war ihr Leben lang ebenfalls ständig in einem Lokal daheim. Sie stammt vom Mair-Wirt in Echsheim (Pöttmes), der heute nicht mehr besteht, und lebte danach beim Koller-Wirt in Mainbach (Gemeinde Hollenbach), ehe sie sich in Oberbaar ansiedelte. Dort erlebte sie viele Veranstaltungen und Feste beim Bartlmä.

Nach Tod des Wirtes: Zukunft des Bartlmä offen

Im Saal traf man sich beispielsweise, um Kandidaten für den Gemeinderat zu nominieren oder zur Versammlung der Feuerwehr. Bürgerversammlungen und Infoveranstaltungen wurden ebenfalls hier abgehalten. Zuletzt wurde der Saal nicht mehr so oft genutzt, sondern lediglich die Stube gleich beim Eingang im Erdgeschoss. Sonst hätte man personelle auswärtige Hilfe engagieren müssen, so die Wirtin.

Landauf, landab sterben dörfliche Lokale aus, in denen die Menschen früher regelmäßig zusammenkamen, um über Gott und die Welt, den Sport und die Nachbarn zu debattieren. Teilt der Bartlmä dieses Schicksal oder hat er eine Zukunft? Bei dieser Frage muss die Witwe passen: „Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Das wissen wir nicht.“ Das Haus war vor Jahren an Konrad Bartlmä übergeben worden, der wie sein Vater heißt.

