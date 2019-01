21.01.2019

„Nacht und Nebel“

Ein Film und ein Zeitzeugengespräch

Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland ein gesetzlich verankerter Gedenktag, an dem der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird. Aus diesem Anlass zeigt das Jewish Chamber Orchestra Munich in Kooperation mit dem Landkreis Dachau am Donnerstag, 31. Januar, im Dachauer Schloss den Dokumentarfilm „Nacht und Nebel“. Dieser gilt als einer der ersten Filme über das Konzentrationslager Auschwitz und wurde vom Regisseur Alain Resnais als Mahnmal gegen das Vergessen inszeniert. Der Film wird musikalisch live begleitet vom Jewish Chamber Orchestra Munich. Vorab führt der Dirigent Daniel Grossmann ein Zeitzeugengespräch mit Eva Umlauf. Sie überlebte das Konzentrationslager Auschwitz im Alter von zwei Jahren. Die Psychotherapeutin beschäftigt sich damit, wie Traumata von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden und hat das Buch „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen“ geschrieben. Beginn ist um 19 Uhr im Schloss Dachau. Die Veranstaltung ist ab 14 Jahren empfohlen. Tickets gibt es beim Jewish Chamber Orchestra Munich, https://www.jcom.de. (AN)

