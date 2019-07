vor 32 Min.

Nachträge und Aufträge

Bauausschuss des Kreistags genehmigt zähneknirschend Nachforderungen von Firmen für Schulbauprojekte

Nachtrag ist ein Wort, das die Kreisräte im Wittelsbacher Land gar nicht gerne mögen. Dennoch fällt es speziell in den Sitzungen des Bauausschusses regelmäßig immer dann, wenn vom Kreis beauftragte Baufirmen Nachforderungen stellen, und sorgt für kritische Nachfragen. Die Bauverwaltung prüft vorab, ob der Nachtrag gerechtfertigt ist und ab 25000 Euro oder einer Kostensteigerung von 25 Prozent gegenüber der Auftragssumme bei der Vergabe muss der Ausschuss dann – in der Regel zähneknirschend – zustimmen.

Jetzt wurden rund 16500 Euro mehr für die Tischlerarbeiten im neuen Meringer Gymnasium und konkret für die dort entstandenen Lernlandschaften fällig. Zusammen mit früheren Nachträgen erhöht sich dort die ursprüngliche Gesamtauftragssumme von rund 65000 jetzt auf rund 85000 Euro. Die Malerarbeiten in der Mensa verteuern sich durch höheren Aufwand (mehr Fläche) um rund 7000 Euro. Es gibt aber – zugegeben selten – auch negative Nachträge. Die Metallbau- und Verglasungsarbeiten bei der Sanierung des Friedberger Gymnasiums werden so um rund 32000 Euro günstiger. Allerdings wurden zuvor vom Unternehmen gleich zwölf Nachträge eingereicht, die die Kosten um über 28000 Euro erhöhten. Unterm Strich bleibt es dann in etwa bei rund 1,46 Millionen Euro für das Gewerk. Neben Nachträgen hat der Bauausschuss auch mehreren Auftragsvergaben für Bauprojekte zugestimmt: Der Austausch der Beleuchtung mit Umstellung auf energiesparende LED in der Rothenberghalle in Friedberg kostet rund 55000 Euro. Für die Sanierung des Gymnasiums in Friedberg wurden vier Gewerke im Gesamtwert von rund 420000 Euro vergeben: Landschaftsbau (rund 252000 Euro), Pflanzarbeiten (rund 63000 Euro), Pflasterarbeiten (rund 50000 Euro) und Wärmebundverbundsystem (rund 55000 Euro). (cli)

