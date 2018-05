05.05.2018

Nacktbaden und Grillfeste verboten

Nachdem es immer öfters Beschwerden am Auer See gegeben hat, wurde nun vom Gemeinderat eine Satzung erlassen.

Gemeinde Rehling erlässt jetzt Regeln für den Auer See

Nachdem es zuletzt immer wieder Beschwerden über Grillfeten und laute Veranstaltungen am Auer See gegeben hatte, hat der Gemeinderat nun eine Satzung für den gemeindlichen Badeweiher an der Auer Straße erlassen.

Die einzelnen Paragrafen wurden teilweise an die Regelungen des Oberacher Badesees angepasst. Mit den Festlegungen ist der Badeweiher offiziell als Erholungsgebiet deklariert, in dem auch gewisse Regeln eingehalten werden müssen. Untersagt ist nun unter anderem auch das Mitbringen von Hunden und Pferden und der Aufenthalt der Tiere im Wasser.

Auch das Zelten, Nächtigen und Aufstellen von Wohnwagen, das Errichten und Betreiben von Feuerstellen, das Abhalten von Privat- und Vereinsfesten und vieles andere mehr ist verboten. Auch nackt baden ist nicht erlaubt. Die Satzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. (at)