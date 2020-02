vor 52 Min.

Nächste Etappen für Wasserleitungsbau

In Klingen beginnt bald der zweite Bauabschnitt für den Wasserleitungsbau in der Blumenthaler Straße (Bild links) zwischen der Bachstraße und der Fuggerstraße, in Ecknach (Bild rechts) der dritte Bauabschnitt in der Pfarrer-Steinacker-Straße.

Aichacher Stadtrat vergibt Aufträge für Arbeiten in Ecknach und Klingen. Schlosserarbeiten für Burgplatz

Von Claudia Bammer

Mehrere Aufträge hat der Aichacher Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung vergeben. In Klingen sollen Anfang März die Arbeiten an der Wasserleitung in der Blumenthaler Straße weitergehen. Der erste Bauabschnitt vom Ortsausgang bis zur Bachstraße ist erledigt, jetzt soll der zweite Abschnitt bis zur Fuggerstraße folgen, wie Michael Thalhofer, stellvertretender Bauamtsleiter, berichtete. Wie Bürgermeister Klaus Habermann ergänzte, beginnt voraussichtlich im Juni der erste Bauabschnitt beim Straßenbau. Dazu soll in Klingen noch informiert werden. Der Auftrag für die Erneuerung der Wasserleitung ging jetzt an die Firma Heidel Rohrleitungsbau aus Glött. Die Auftragssumme: rund 336000 Euro.

Das gleiche Unternehmen – Heidel aus Glött – erhielt den Auftrag für die Wasserleitungserneuerung in Ecknach. Dort steht der dritte Bauabschnitt in der Pfarrer-Steinacker-Straße an. Die Auftragssumme beträgt rund 319000 Euro.

Auch für den Burgplatz in Oberwittelsbach wurde ein Auftrag vergeben. Dort wird wie berichtet bis zum Start der Bayerischen Landesausstellung Ende April ein Info-Rundweg gestaltet. Es geht um die Schlosserarbeiten, die für die Stelen an den Wegen, Infopulte und Geländer anfallen. Diese übernimmt zum Angebotspreis von rund 102000 Euro die Firma Oberhauser aus Aichach.

in Gallenbach Mit dem Bebauungsplan „Östlich der St.-Stefan-Straße“ soll in Gallenbach ermöglicht werden, dass eine Reifenwerkstatt ihren Betrieb erweitern und ein Betriebsinhaberwohnhaus gebaut werden kann. Dazu wurden nun im Stadtrat einige Anregungen von Trägern öffentlicher Belange abgewogen, unter anderem von der Bauleitplanung, dem Immissionsschutz und der Naturschutzbehörde am Landratsamt. Einstimmig wurde der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Nun folgt die öffentliche Auslegung.

Ein Wohnhaus will der Stadtrat in Walchshofen mit der Ortsrandsatzung „Südlich des Mühlwegs“ ermöglichen. Dafür wurde nun der Entwurf vorgestellt und einstimmig der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst.

Für eine geplante Erweiterung eines Betreuten Wohnens wird wie berichtet der Bebauungsplan „Aichach-Nord“ geändert. Das beschloss der Stadtrat einstimmig. Die Anlage soll nach Süden hin erweitert werden. Diese Fläche liegt im Umgriff des Bebauungsplans „Krautgartengelände Aichach Nord“. Der soll unverändert bleiben. Deshalb wird der Bebauungsplan „Aichach-Nord“ auf das betroffene 1500 Quadratmeter große Grundstück erweitert.

