vor 30 Min.

Nächster Paukenschlag bei FC Pipinsried: Auch Fabian Hürzeler geht

Nach Roman Plesche und Muriz Salemovic hört auch Cheftrainer Fabian Hürzeler beim FC Pipinsried zum Saisonende auf. Sein Dank gilt Konrad Höß.

Von Sebastian Richly

Es hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet, nun steht fest: Auch Trainer Fabian Hürzeler wird im Sommer den FC Pipinsried verlassen. Als Hauptgrund nennt der 26-Jährige die personellen Veränderungen: "Nach den Abgängen von Muri (Muriz Salemovic) und Roman (Plesche) habe ich für micht entschieden, etwas neues zu machen. Es ist für alle, auch für den Verein am besten, jetzt einen Neustart zu machen", so Hürzeler im Gespräch mit den Aichacher Nachrichten.

Wie der Neustart für Deutsch-Amerikaner, in Houston (Texas) geboren, aussieht, steht noch nicht fest. "Das lasse ich auf mich zukommen. Angebote gibt es noch keine." Klar ist allerdings, das Hürzeler sich rein auf die Trainertätigkeit beschränken wird: "Ich mache keinen Spielertrainer mehr, das ist klar."

Hürzeler fällt der Abschied in Pipinsried schwer

Allerdings will sich der Coach mit der Meisterschaft in Pipinsried verabschieden: "ich habe immer Vollgas gegeben und werde das bis zum Schluss machen." Ein bisschen Wehmut kommt bei ihm in jedem Fall mit: "Es waren vier tolle Jahre mit Höhen und Tiefen. Der Abschied fällt mir schon schwer."

Gerne denkt Hürzeler an die Anfangszeit zurück: "Ich muss mich in erster Linie bei Conny Höß bedanken. Er hat mit die Chance gegeben und auch nach dem schwachen Saisonstart zu mir gehalten."

