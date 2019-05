vor 3 Min.

Nächstes Jahr wird Adelzhausen zum Schuldner

Heuer kann die Kommune ihre Investitionen noch aus eigener Kraft schultern. 2020 muss Gemeinde einen Kredit aufnehmen

Von Gerlinde Drexler

Heuer kann die Gemeinde Adelzhausen ihre Investitionen noch aus eigener Kraft schultern und bleibt weiter schuldenfrei. Das wird sich im kommenden Jahr ändern. Dann sieht Kämmerin Claudia Naßl einen Kredit von rund 1,5 Millionen für den Neubau der viergruppigen Kindertagesstätte vor. Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan in seiner Sitzung am Mittwochabend zu.

Insgesamt plant die Gemeinde Investitionen in Höhe von rund 4,1 Millionen Euro. Das größte Projekt, die neue Kindertagesstätte (siehe auch nebenstehenden Bericht), schlägt heuer allerdings nur mit 500000 Euro zu Buche. Der Hauptanteil der Kosten fällt erst 2020 an. Der Posten, für den die Gemeinde heuer das meiste Geld bereithält, sind Grundstückskäufe. Rund eine Million Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen. Davon knapp 400000 Euro für Grunderwerb im Baugebiet Heretshausen-Mitte.

Der Neubau der Kläranlage ist im Haushalt nicht berücksichtigt. Das Vorhaben läuft unter dem neu gegründeten „Kommunalunternehmen Kläranlage Adelzhausen“, kurz KU Adelzhausen. Von dem werde die Gemeinde es voraussichtlich etwa ein Jahr, nachdem der Neubau komplett abgerechnet wurde, zurückkaufen, erklärte die Kämmerin. Heuer gibt die Gemeinde einen Zuschuss von 500000 Euro an das KU und Kanalgebühren in Höhe von 1,74 Euro pro verbrauchten Kubikmeter weiter. Für den neuen Waldkindergarten sind für Anschaffungen wie Container, Tipi, EDV- und Büroausstattung rund 40000 Euro vorgesehen.

Beim Ansatz der Gebühreneinnahmen ging die Kämmerin davon aus, dass die Beiträge nicht mehr als 100 Euro ausmachen werden. Seit April müssen Eltern nur noch Beiträge über 100 Euro bezahlen. Die Differenz bekommt die Gemeinde vom Freistaat ausbezahlt. Erst 2020 rechne sie mit Einnahmen aus der Betriebskostenförderung, sagte Naßl. An den Personalkosten werde sich die Gemeinde Eurasburg beteiligen, so Bürgermeister Lorenz Braun. „Die Kostenaufteilung muss noch geklärt werden.“ Am 1. Juni ist ein Schnuppertag im Waldkindergarten geplant.

Weitere Investitionen sind Kanalsanierungsmaßnahmen (400000 Euro), der Anschluss von Michelau an das gemeindliche Kanalnetz (190000 Euro), der Kauf eines neuen Fahrzeuges für die Feuerwehr Burgadelzhausen (96000 Euro), die Anschaffung eines Rettungssatzes für die Feuerwehr Adelzhausen (27000 Euro) oder der Umbau des Parkstreifens im Gewerbegebiet (62000 Euro). Für die Sanierung der Kirchen St. Laurentius und St. Leonhard sind Zuschüsse bis zu maximal 65000 Euro vorgesehen. Rund 100000 Euro sind für größere Bau- und Renovierungsmaßnahmen an der Schule eingeplant.

Um alle Investitionen ohne Kredit aus eigener Kraft schultern zu können, entnimmt Adelzhausen rund 2,6 Millionen Euro aus der Rücklage. Etwa 100000 Euro hat die Gemeinde dann noch auf ihrem Sparkonto. Der Pro-Kopf-Anteil der Rücklage sinkt damit von 1775,75 Euro (Stand Ende 2018) auf 62,29 Euro (Stand Ende 2019). Ab 2021 plant die Kämmerin rund 200000 Euro jährlich ein, um die Rücklagen wieder aufzustocken.

