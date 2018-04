vor 43 Min.

Nächtlicher Zimmerbrand in Schiltberg-Rapperzell

In einem Zimmer eines Einfamilienhauses in Rapperzell (Schiltberg) brach in der Nacht auf Sonntag ein Feuer aus.

Ein nächtlicher Zimmerbrand hat im Schiltberger Ortsteil Rapperzell die Bewohner eines Einfamilienhauses aufgeschreckt. Sie konnten sich in Sicherheit bringen.

In einem Zimmer eines Einfamilienhauses im Schiltberger Ortsteil Rapperzell ist am späten Samstagabend gegen 23.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Bewohner das Gebäude an der Markusstraße rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde.

Ursache steht nach ersten Erkenntnissen fest

Das Mobiliar des Zimmers wurde durch die Flammen jedoch teilweise zerstört. Der Schaden wird laut Polizei auf circa 10000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer durch ein defektes Elektrogerät ausgelöst. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Rapperzell, Kühbach und dem Kühbacher Ortsteil Unterschönbach vor Ort. (nsi)