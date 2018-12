18.12.2018

Nahtloser Übergang im Dekanat

Pfarrer Stefan Gast aus Inchenhofen bleibt weitere sechs Jahre als Dekan im Amt

Bischof Konrad Zdarsa hat Pfarrer Stefan Gast aus Inchenhofen für weitere sechs Jahre in seinem Amt als Dekan für das vor sechs Jahren neu gegründete Dekanat Aichach-Friedberg bestätigt.

Wie sehen Ihre Ziele für die kommenden sechs Jahre aus?

Für mich geht es nahtlos über in die nächste Amtsperiode. Mein Hauptziel ist: Was in der Gemeinschaft in den vergangenen sechs Jahren gewachsen ist, soll gut weitergehen. Was wir machen können, werden wir wie jedes Jahr bei Treffen zwischen dem Dekanatsrat und in Gemeinschaft mit Priestern und pastoralen Mitarbeitern überlegen.

Das Dekanat entstand im Zuge der Bistumsreform vom 1. Dezember 2012 durch die Zusammenlegung der früheren Dekanate Aichach und Friedberg. Wie gut ist es aus Ihrer Sicht zusammengewachsen?

Es ist relativ friedlich und harmonisch verlaufen. Manche klagen über die großen Entfernungen bei den Treffen. Damit man etwas vom Dekanat kennenlernt, finden die Treffen immer in einer anderen Pfarrei statt.

Was geht der Bestätigung zum Dekan eigentlich voraus?

Es gibt ein Ausschlussverfahren. Pfarrer, Diakone und hauptamtliche pastorale Mitarbeiter werden angeschrieben und können drei Kandidaten für den Dekan vorschlagen. Die Vorschläge werden vom Generalvikar ausgewertet und der Bischof ernennt den Dekan. (drx)

