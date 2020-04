16.04.2020

Nahverkehr Mehr Züge auf Regiobahn ab Montag

Die Regiobahn stockt Angebot auf der Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt und will Anfang Mai wieder im Regelbetrieb fahren.

Die Bayerische Regiobahn verstärkt ab Montag, 20. April, ihr Zugangebot auf der Paartalbahn. Ab Montag, 4. Mai, soll laut Mitteilung wieder nahezu kompletter Regelbetrieb stattfinden. Für Fahrgäste gilt ein Maskengebot. Auch sogenannte Community-Masken, die selbst genäht und wiederverwertet werden können, seien möglich und verbesserten den Schutz. Einmalmasken seien nach dem Verlassen des Zuges zu entsorgen.

Mehr Züge am Morgen und am Abend

In den vergangenen Wochen hat die Regiobahn zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf rund 80 Prozent des üblichen Fahrplans reduziert. In Abstimmung mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern plant, finanziert und kontrolliert, könne der Zugverkehr auf allen Strecken jetzt wieder aufgestockt werden, heißt es in der Mitteilung. So werden im Zugnetz Ammersee/Altmühltal, zu dem auch die Paartalbahn zwischen Augsburg und Ingolstadt gehört, morgendliche Zugverbindungen wieder aufgenommen, die bislang ausgefallen waren. Ebenso wird in den Nachmittags- und Abendstunden das Angebot ausgeweitet.

Wenige, rein touristische Züge, würden nicht angeboten, solange die Ausgangsbeschränkungen andauern. Die Zusatzfahrten zur Bayerischen Landesausstellung in Friedberg und Aichach werden bis zum Start der Landesausstellung verschoben. (AZ)

