23.12.2019

„Namenlos“ spielt in voller Kirche

Erlös geht an Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach und Stiftung. Musikgruppe stockt Spendensumme aus vier anderen Auftritten auf

Von Helene Monzer

Lang anhaltenden Applaus bekam die Kühbacher Gruppe Namenlos beim Weihnachtskonzert in der weihnachtlich geschmückten Kirche St. Magnus in Kühbach. Das Konzert stand unter dem Motto „Nimm dir Zeit“. Viele brennende Kerzen erhellten die voll besetzte Kirche. Beate Felber begrüßte die Zuhörer. Für Namenlos war es das fünfte Weihnachtskonzert für einen guten Zweck.

Die Lieder von bayerisch bis ins moderne und die besinnlichen Texte und Geschichten, die nicht nur die Weihnachtszeit betrafen, sondern auch das alltägliche Leben, waren ein Ohrenschmaus für die Zuhörer. Die siebenköpfige Gruppe überzeugte in ihrem gut eineinhalbstündigen Programm mit ihren Stimmen – ob Solo oder mehrstimmig. Dazu kamen Gitarrenklänge, Cajon, Panflöte, Altflöte, Glockenspiel und Steirische Ziach. Die besinnlichen Texte gaben dem Programm einen besonderen Rahmen. Nach anhaltendem Applaus am Ende bedankte sich Gertrud Mayr beim Bewirtungsteam auf dem Kirchplatz und den Essenspendern sowie bei Alex Högg, der für die Technik und die Außenbeleuchtung der Kirche gesorgt hatte. Mit einem musikalischen Dank „Da muas ma scho moi dankschön song“ endete das Konzert. „In der Weihnachtszeit sollte man auch an diejenigen denken, denen es nicht so gut geht“, sagte zum Schluss Stefan Schneider jr. und wies auf die Spendenbox am Kirchenausgang hin. Der Reinerlös des Benefizkonzerts solle Jung und Alt zugutekommen, betonte Schneider.

Ein Teil geht an das Kühbacher Pfarrer-Knaus-Heim und ein Teil an „Die kleinen Helden“, einer Stiftung am Chiemsee mit Sitz in München. Die Stiftung betreut Familien mit schwer- und todkranken Kindern. Sie sorgt dafür, dass der gesamten Familie in ihrer schweren Zeit geholfen wird. Den Spendentopf des Kühbacher Weihnachtskonzertes wird Namenlos zusätzlich mit dem kompletten Reinerlös aus dem Pausenverkauf von „Heiter geht’s weiter“ im Aichacher Pfarrzentrum, das viermal stattfand, aufstocken. Nach dem Konzert war noch ein geselliges Beisammensein auf dem Kirchplatz bei Glühwein und Bratwurstsemmeln.

