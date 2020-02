vor 26 Min.

Narren, Garden und Hoheiten

Der Fasching geht heute in den Endspurt

Bunt, bunt, bunt ist der Fasching. Mit dem Kehraus am heutigen Faschingsdienstag ist alles wieder vorbei. Vorher wird im Wittelsbacher Land aber noch ausgiebig gefeiert. Ein bisschen Faschingsglanz hat auch die Redaktion der Aichacher Nachrichten abbekommen beim Besuch der Faschingsgesellschaften Paartalia und Zell ohne See ("Seite 2).Zum Faschingsende haben wir die Prinzenpaare noch einmal interviewt (siehe nebenstehende Berichte). Fasching wird aber nicht nur bei großen Bällen, Showabenden und Umzügen gefeiert, sondern allerorten, bei vielen Vereinen und Organisationen. Das zeigen die vielen Bilder auf unseren beiden Sonderseiten "AN extra Seite 6 und 7

Bei uns im Internet finden Sie viele Bildergalerien zum Fasching unter

aichacher-nachrichten.de/lokales

