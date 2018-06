00:35 Uhr

Natur und biologische Vielfalt

Helfer der Wanderfreunde im Schiltberger Ortsteil Ruppertszell haben im Holzland drei Strecken vorbereitet

Eine internationale Waldwanderung findet am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni, in Ruppertszell (Gemeinde Schiltberg) statt. Gestartet werden kann an beiden Tagen von 6 bis 12 Uhr am Vereinsheim der Wanderfreunde Ruppertszell. Die ausgeschilderten Strecken sind sechs, zehn und 20 Kilometer lang. Zahlreiche Wanderer werden erwartet.

Die Holzländer Wanderfreunde beteiligen sich heuer auch an der Aktion „Biologische Vielfalt erleben“ des Deutschen Volkssportverbandes. Gerade Wanderer schätzen die Vielseitigkeit der Natur in ihrer jahreszeitlichen Ausprägung. Zahlreiche Wanderer kommen seit vielen Jahren ins Holzland und sind stets begeistert ob der schönen Route und der guten Organisation.

Die rund 50 freiwilligen Helfer der Wanderfreunde Ruppertszell um die beiden Vorsitzenden Siegfried Märtl und Johann Polzmacher sind auch im 50. Vereinsjahr seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Das Ziel ist bis 16 Uhr zu erreichen. Es gibt kostenlosen Tee. Auch wer nach mehr verlangt, ist in Ruppertszell gut aufgehoben: Die Wanderfreunde bieten bekanntlich eine gute Küche an. Übrigens: Auch Nordic Walker sind willkommen. (xo)

